ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: ईरान से युद्ध, महंगाई समेत ये 10 कारण जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी की हुई हार

Explained: ईरान से युद्ध, महंगाई समेत ये 10 कारण जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी की हुई हार

चुनाव में ट्रंप की पार्टी की हार के पीछे केवल एक वजह नहीं, बल्कि कई गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक जिम्मेदार रहे हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 04 Nov 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को जनता की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा है. चुनाव के नतीजे साफ गवाही दे रहे हैं कि अमेरिकी अवाम ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा संदेश दिया है. चुनाव में ट्रंप की पार्टी की हार के पीछे केवल एक वजह नहीं, बल्कि कई गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक जिम्मेदार रहे हैं.

आइए उन 10 प्रमुख कारणों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं, जिनकी वजह से अमेरिकी वोटर ट्रंप से नाराज हुए और मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
विश्व
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?

1-आसमान छूती महंगाई 

ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वे सत्ता में आते ही महंगाई पर तेजी से काबू पाएंगे और जीवन यापन के खर्च को कम करेंगे. लेकिन ज़मीनी हक़ीकत इसके उलट रही. किराना सामान, गैस, स्वास्थ्य बीमा, किराए और क्रेडिट कार्ड के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई. जब आम आदमी की कमाई से ज्यादा खर्च बढ़ने लगा, तो जनता का गुस्सा सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी पर फूटा.

2-ईरान के साथ अनचाहा और महंगा युद्ध

इस चुनाव को आकार देने वाला सबसे बड़ा भू-राजनीतिक मुद्दा ईरान के साथ छिड़ा संघर्ष रहा. लगभग दो-तिहाई अमेरिकी नागरिक इस सैन्य कार्रवाई के सख्त खिलाफ थे. इस युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल और पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे. अमेरिकी सैनिकों की हताहत होने की खबरों ने अवाम में भारी आक्रोश पैदा किया.

3-ट्रंप के विवादित आयात शुल्क और टैरिफ नीतियां 

अर्थशास्त्रियों और आम जनता का मानना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी सामानों पर जो भारी आयात शुल्क लगाए गए, उसने देश के भीतर महंगाई की आग में घी डालने का काम किया. आयातित वस्तुओं के महंगे होने से सीधा बोझ आम अमेरिकी उपभोक्ता की जेब पर पड़ा, जिससे जनता में यह संदेश गया कि नीतियां मध्यम वर्ग के अनुकूल नहीं हैं.

4-अर्थव्यवस्था पर व्हाइट हाउस के दावों से जनता का मोहभंग

एक तरफ जहां अमेरिकी व्हाइट हाउस और आर्थिक सलाहकार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े पेश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक बाजार में रोजमर्रा की चीजें खरीदने में असमर्थ महसूस कर रहा था. सरकार द्वारा यह कहना कि "महंगाई एक भ्रम या छोटी समस्या है," जनता को नागवार गुजरा. जनता को लगा कि सरकार ज़मीनी हक़ीक़त से पूरी तरह कट चुकी है.

5-मेगा-डोनर्स और अरबपतियों का बढ़ता राजनीतिक दखल

इस चुनावी चक्र में पानी की तरह बहाया गया अरबों डॉलर का खर्च और बड़े-बड़े कॉरपोरेट मेगा-डोनर्स (जैसे एलन मस्क और अन्य वित्तीय दिग्गज) का खुला समर्थन आम मतदाताओं को रास नहीं आया. जनता के एक बड़े वर्ग में यह भावना घर कर गई कि राजनीति अब आम आदमी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा अमीर उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर चल रही है.

6-रक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल

ईरान संघर्ष के दौरान रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और पेंटागन के कामकाज में पारदर्शिता की कमी, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के तख्तापलट और संसद (कांग्रेस) की अनदेखी करने के रवैये ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया. विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसे प्रशासनिक तानाशाही के रूप में भुनाया, जिससे वोटर ट्रंप प्रशासन से दूर होते चले गए.

7-विभाजनकारी और आक्रामक बयानबाज़ी 

चुनावी कैंपेन के दौरान कुछ सीटों पर जिस तरह की आक्रामक, व्यक्तिगत और ध्रुवीकरण करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे उदारवादी और स्वतंत्र वोटर छिटक गए. मध्यमार्गी मतदाताओं ने इस प्रकार की राजनीति को खारिज करते हुए स्थिरता और संतुलन के पक्ष में मतदान करना बेहतर समझा.

8-सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती

संघीय बजट घाटे को काबू में करने के नाम पर स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक लाभ से जुड़ी योजनाओं में जो कटौतियां की गईं, उसका सीधा असर बुजुर्गों, कामकाजी परिवारों और कम आय वाले वर्ग पर पड़ा. इन तबकों ने इसे अपने अधिकारों पर सीधा हमला मानते हुए बैलट बॉक्स के जरिए अपनी नाराजगी दर्ज कराई.

9-डेमोक्रेटिक पार्टी की मजबूत स्थानीय रणनीति

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस चुनाव में पूरी तरह से 'आम आदमी के मुद्दों' जैसे जीवन यापन का खर्च, गर्भपात के अधिकार, और प्रशासन की जवाबदेही पर फोकस रखा. हाउस में डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ़रीज़ और अन्य नेताओं ने एक स्पष्ट 100-दिन का एजेंडा पेश किया, जिससे उन मतदाताओं को एक भरोसेमंद विकल्प मिल गया जो ट्रंप की नीतियों से त्रस्त थे.

10-मिडटर्म चुनावों का ऐतिहासिक चक्र 

अमेरिकी राजनीतिक इतिहास का यह एक अनलिखा नियम रहा है कि राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के मिडटर्म चुनावों में अक्सर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है. पिछले चुनावों के वादों और मौजूदा आर्थिक दबावों ने इस ट्रेंड को और ज्यादा आक्रामक बना दिया, जिससे रिपब्लिकन पार्टी को अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ा.

ट्रंप और उनकी पार्टी की यह हार इस बात का प्रमाण है कि केवल बड़ें चुनावी वादों या बहसों से जनता का पेट नहीं भरता. जब रसोई का बजट बिगड़ता है, चीजें महंगी होती है, और देश बिना सोचे-समझे किसी विदेशी युद्ध में उलझ जाता है, तो अमेरिकी मतदाता सत्ताधारी दल को कड़ा सबक सिखाने से पीछे नहीं हटता. यही नाराजगी मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की हार का सबसे बड़ा कारण बनी.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Explainer US Election DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
टेक्सास में उलटफेर, 36 साल बाद डेमोक्रेट्स का गवर्नर, ट्रंप को करारा झटका
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
ट्रंप को बड़ा झटका? कंसास में 94 साल बाद रिपब्लिकन सीनेटर को मिली हार
विश्व
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे
मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे
महाराष्ट्र
गुजरात को यह चीज बेचने जा रही फडणवीस सरकार? संजय राउत का बड़ा आरोप
गुजरात को यह चीज बेचने जा रही फडणवीस सरकार? संजय राउत का बड़ा आरोप
विश्व
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
क्रिकेट
सिर्फ 130 की रफ्तार से NZ को घुटनों पर ला दिया, टीम इंडिया को मिला गेम चेंजर
सिर्फ 130 की रफ्तार से NZ को घुटनों पर ला दिया, टीम इंडिया को मिला गेम चेंजर
बॉलीवुड
'आस्था से खिलवाड़ मत करो', मुकेश खन्ना ने 'रामायण' की कास्टिंग पर उठाए सवाल? शाहरुख-प्रभास को लेकर कह दी ये बात
'लागों की आस्था से खिलवाड़ मत करो', मुकेश खन्ना ने 'रामायण' की कास्टिंग पर उठाए सवाल?
इंडिया
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
ट्रंप की पार्टी हारी तो CJP ने लिए मजे, अभिजीत दीपके बोले- 'ज्ञानेश कुमार साथ होते तो...'
बिहार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
जनरल नॉलेज
Midterm Election Voting: बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
बैलेट पेपर या EVM... अमेरिका में कैसे हो रहा मतदान, भारत से कितना अलग प्रोसेस?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget