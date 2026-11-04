Explained: ईरान से युद्ध, महंगाई समेत ये 10 कारण जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी की हुई हार
चुनाव में ट्रंप की पार्टी की हार के पीछे केवल एक वजह नहीं, बल्कि कई गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक जिम्मेदार रहे हैं.
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को जनता की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा है. चुनाव के नतीजे साफ गवाही दे रहे हैं कि अमेरिकी अवाम ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा संदेश दिया है. चुनाव में ट्रंप की पार्टी की हार के पीछे केवल एक वजह नहीं, बल्कि कई गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक जिम्मेदार रहे हैं.
आइए उन 10 प्रमुख कारणों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं, जिनकी वजह से अमेरिकी वोटर ट्रंप से नाराज हुए और मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा.
1-आसमान छूती महंगाई
ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वे सत्ता में आते ही महंगाई पर तेजी से काबू पाएंगे और जीवन यापन के खर्च को कम करेंगे. लेकिन ज़मीनी हक़ीकत इसके उलट रही. किराना सामान, गैस, स्वास्थ्य बीमा, किराए और क्रेडिट कार्ड के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई. जब आम आदमी की कमाई से ज्यादा खर्च बढ़ने लगा, तो जनता का गुस्सा सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी पर फूटा.
2-ईरान के साथ अनचाहा और महंगा युद्ध
इस चुनाव को आकार देने वाला सबसे बड़ा भू-राजनीतिक मुद्दा ईरान के साथ छिड़ा संघर्ष रहा. लगभग दो-तिहाई अमेरिकी नागरिक इस सैन्य कार्रवाई के सख्त खिलाफ थे. इस युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल और पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे. अमेरिकी सैनिकों की हताहत होने की खबरों ने अवाम में भारी आक्रोश पैदा किया.
3-ट्रंप के विवादित आयात शुल्क और टैरिफ नीतियां
अर्थशास्त्रियों और आम जनता का मानना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी सामानों पर जो भारी आयात शुल्क लगाए गए, उसने देश के भीतर महंगाई की आग में घी डालने का काम किया. आयातित वस्तुओं के महंगे होने से सीधा बोझ आम अमेरिकी उपभोक्ता की जेब पर पड़ा, जिससे जनता में यह संदेश गया कि नीतियां मध्यम वर्ग के अनुकूल नहीं हैं.
4-अर्थव्यवस्था पर व्हाइट हाउस के दावों से जनता का मोहभंग
एक तरफ जहां अमेरिकी व्हाइट हाउस और आर्थिक सलाहकार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े पेश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक बाजार में रोजमर्रा की चीजें खरीदने में असमर्थ महसूस कर रहा था. सरकार द्वारा यह कहना कि "महंगाई एक भ्रम या छोटी समस्या है," जनता को नागवार गुजरा. जनता को लगा कि सरकार ज़मीनी हक़ीक़त से पूरी तरह कट चुकी है.
5-मेगा-डोनर्स और अरबपतियों का बढ़ता राजनीतिक दखल
इस चुनावी चक्र में पानी की तरह बहाया गया अरबों डॉलर का खर्च और बड़े-बड़े कॉरपोरेट मेगा-डोनर्स (जैसे एलन मस्क और अन्य वित्तीय दिग्गज) का खुला समर्थन आम मतदाताओं को रास नहीं आया. जनता के एक बड़े वर्ग में यह भावना घर कर गई कि राजनीति अब आम आदमी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा अमीर उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर चल रही है.
6-रक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल
ईरान संघर्ष के दौरान रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और पेंटागन के कामकाज में पारदर्शिता की कमी, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के तख्तापलट और संसद (कांग्रेस) की अनदेखी करने के रवैये ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया. विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसे प्रशासनिक तानाशाही के रूप में भुनाया, जिससे वोटर ट्रंप प्रशासन से दूर होते चले गए.
7-विभाजनकारी और आक्रामक बयानबाज़ी
चुनावी कैंपेन के दौरान कुछ सीटों पर जिस तरह की आक्रामक, व्यक्तिगत और ध्रुवीकरण करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे उदारवादी और स्वतंत्र वोटर छिटक गए. मध्यमार्गी मतदाताओं ने इस प्रकार की राजनीति को खारिज करते हुए स्थिरता और संतुलन के पक्ष में मतदान करना बेहतर समझा.
8-सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती
संघीय बजट घाटे को काबू में करने के नाम पर स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक लाभ से जुड़ी योजनाओं में जो कटौतियां की गईं, उसका सीधा असर बुजुर्गों, कामकाजी परिवारों और कम आय वाले वर्ग पर पड़ा. इन तबकों ने इसे अपने अधिकारों पर सीधा हमला मानते हुए बैलट बॉक्स के जरिए अपनी नाराजगी दर्ज कराई.
9-डेमोक्रेटिक पार्टी की मजबूत स्थानीय रणनीति
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस चुनाव में पूरी तरह से 'आम आदमी के मुद्दों' जैसे जीवन यापन का खर्च, गर्भपात के अधिकार, और प्रशासन की जवाबदेही पर फोकस रखा. हाउस में डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ़रीज़ और अन्य नेताओं ने एक स्पष्ट 100-दिन का एजेंडा पेश किया, जिससे उन मतदाताओं को एक भरोसेमंद विकल्प मिल गया जो ट्रंप की नीतियों से त्रस्त थे.
10-मिडटर्म चुनावों का ऐतिहासिक चक्र
अमेरिकी राजनीतिक इतिहास का यह एक अनलिखा नियम रहा है कि राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के मिडटर्म चुनावों में अक्सर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है. पिछले चुनावों के वादों और मौजूदा आर्थिक दबावों ने इस ट्रेंड को और ज्यादा आक्रामक बना दिया, जिससे रिपब्लिकन पार्टी को अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ा.
ट्रंप और उनकी पार्टी की यह हार इस बात का प्रमाण है कि केवल बड़ें चुनावी वादों या बहसों से जनता का पेट नहीं भरता. जब रसोई का बजट बिगड़ता है, चीजें महंगी होती है, और देश बिना सोचे-समझे किसी विदेशी युद्ध में उलझ जाता है, तो अमेरिकी मतदाता सत्ताधारी दल को कड़ा सबक सिखाने से पीछे नहीं हटता. यही नाराजगी मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की हार का सबसे बड़ा कारण बनी.