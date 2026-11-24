इजरायल की राजनीति में एक बार फिर सत्ता के नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट की याशार पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है. रविवार, 22 नवंबर को दोनों दलों के बीच बातचीत का नया दौर बिना किसी समझौते के खत्म हुआ. इसके बाद सोमवार को दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक और बैठक हुई. हालांकि, इस बैठक में भी कोई बड़ी सहमति नहीं बन सकी. दोनों दलों ने आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है.

सवाल है कि क्या कभी नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की बात करने वाले आइजेनकोट अब उनके साथ सरकार बनाएंगे? क्या इजरायल में राष्ट्रीय एकता सरकार बनेगी या देश को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरा राजनीतिक समीकरण.

इजरायल के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलीं?

27 अक्टूबर 2026 को इजरायल में संसदीय चुनाव हुए थे. देश की संसद को नेसेट कहा जाता है, जिसमें कुल 120 सीटें हैं. किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है.

4 नवंबर को घोषित अंतिम नतीजों के मुताबिक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले पांच दलों के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं. इनमें लिकुड को 27, ओत्ज़मा येहुदित को 7, यूनाइटेड तोराह जुडाइज़्म को 7, शास को 6 और रिलिजियस ज़ायोनिज्म को 6 सीटें मिलीं.

वहीं, गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को कुल 48 सीटें मिलीं. इसमें आइजेनकोट की याशार पार्टी को 21, नफ्ताली बेनेट की बेयाखद पार्टी को 12, डेमोक्रेट्स को 8 और एविग्डोर लिबरमैन की यिसराएल बेतेनु पार्टी को 7 सीटें मिलीं.

इसके अलावा अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम ने मिलकर 19 सीटें हासिल कीं. जॉइंट लिस्ट को 11 और राअम को 8 सीटें मिलीं. इस तरह किसी भी प्रमुख गठबंधन को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला. करीब 77.9 फीसदी मतदान हुआ, जो 1999 के बाद सबसे अधिक था.

इस चुनाव में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों की सीटें भी महत्वपूर्ण हो गईं. वे सरकार बनाने की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं. हालांकि, उनके साथ सरकार बनाने को लेकर इजरायल के राजनीतिक दलों के बीच गहरे मतभेद हैं.

नेतन्याहू के बजाय आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका क्यों मिला?

चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब यह नहीं है कि उसे अपने आप सरकार बनाने का मौका मिल जाता है.

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया. इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका देने की सिफारिश की, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू के पक्ष में समर्थन जताया. सात सांसदों वाली यूनाइटेड तोराह जुडाइज़्म ने किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की.

इसके बाद राष्ट्रपति ने 8 नवंबर को आइजेनकोट को सरकार बनाने का औपचारिक जनादेश सौंप दिया.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं. नई सरकार के गठन तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं. आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिले हैं. जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं. इस तरह मौजूदा समयसीमा 20 दिसंबर तक बढ़ सकती है.

नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच बातचीत क्यों हो रही है?

चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के बाद इजरायल में सरकार बनाने के लिए नए राजनीतिक विकल्प तलाशे जा रहे हैं. इन्हीं विकल्पों में एक राष्ट्रीय एकता सरकार का भी है, जिसमें लिकुड और आइजेनकोट की याशार पार्टी साथ आ सकती हैं.

22 नवंबर को दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने हर्जलिया में करीब चार घंटे तक बातचीत की. इसके बाद 23 नवंबर को नेसेट में दोनों पक्षों की तीसरी बैठक हुई, जो लगभग दो घंटे चली. दोनों पक्षों ने बैठक के बाद कहा कि बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और अगली बैठक भी होगी.

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों दल सत्ता में हिस्सेदारी और प्रधानमंत्री पद को लेकर किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या नहीं.

नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं. उनकी ओर से मौजूदा गठबंधन के सहयोगी दलों को भी सरकार में शामिल रखने और प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की बात कही गई है. दूसरी ओर, आइजेनकोट के लिए ऐसी सरकार स्वीकार करना आसान नहीं है, जिसमें नेतन्याहू को पहले की तरह प्रधानमंत्री बने रहने दिया जाए.

इसलिए बातचीत का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दोनों दल साथ आते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा और सरकार में किन पार्टियों को जगह मिलेगी.

गठबंधन की राह में सबसे बड़ी अड़चनें क्या हैं?

पहली अड़चन इतामार बेन-गवीर का मुद्दा: नेतन्याहू की लिकुड पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर की ओत्ज़मा येहुदित पार्टी नई सरकार में शामिल रहे. लेकिन आइजेनकोट की याशार पार्टी बेन-गवीर को सरकार से बाहर रखने की मांग कर रही है. बेन-गवीर इजरायल की राजनीति में कट्टर दक्षिणपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं.

दूसरी अड़चन 7 अक्टूबर के हमले की जांच: 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे. आइजेनकोट और उनके सहयोगी इस हमले से जुड़ी सुरक्षा चूकों की जांच के लिए स्वतंत्र सरकारी जांच आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं. नेतन्याहू की सरकार पहले इस तरह की जांच को लेकर सहमत नहीं रही है.

तीसरी अड़चन सैन्य सेवा का मुद्दा: इजरायल में अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय के कई लोगों को सैन्य सेवा से छूट मिलती रही है. इस व्यवस्था को लेकर देश में लंबे समय से विवाद है. नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल अति-रूढ़िवादी दल इस छूट को बनाए रखना चाहते हैं. वहीं, आइजेनकोट सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा की समान व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.

चौथी अड़चन न्यायिक सुधार: नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधारों को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद हैं. आइजेनकोट का गठबंधन पिछली सरकार के न्यायिक बदलावों को वापस लेने की दिशा में काम करना चाहता है, जबकि लिकुड ने बातचीत में इस प्रक्रिया को रोकने की मांग उठाई है.

पांचवीं अड़चन अरब पार्टियों का समर्थन: आइजेनकोट के पास बहुमत जुटाने का एक रास्ता अरब नेतृत्व वाली पार्टियों का बाहरी समर्थन लेना भी है. लेकिन इस विकल्प को लेकर उनके अपने गठबंधन में मतभेद हैं. नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वे अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे.

क्या इजरायल में अल्पमत सरकार बन सकती है?

अगर लिकुड और याशार के बीच एकता सरकार बनाने पर सहमति नहीं बनती, तो आइजेनकोट के सामने अल्पमत सरकार बनाने का विकल्प भी है. इसके लिए उन्हें नेसेट में राअम और जॉइंट लिस्ट जैसी अरब नेतृत्व वाली पार्टियों का बाहरी समर्थन मिल सकता है. इसका मतलब होगा कि ये पार्टियां सरकार में शामिल हुए बिना विश्वास मत और दूसरे अहम संसदीय मतदान में सरकार का समर्थन करें.

एक अन्य संभावना अति-रूढ़िवादी दलों को अपने साथ लाने की है. हालांकि, सैन्य सेवा में छूट और दूसरे नीतिगत मुद्दों पर इनके साथ सहमति बनाना आसान नहीं होगा.

दूसरी तरफ, आइजेनकोट के गठबंधन के भीतर भी एकता सरकार को लेकर मतभेद हैं. पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन वे आइजेनकोट के नेतृत्व में व्यापक एकता सरकार के विकल्प के समर्थक रहे हैं. डेमोक्रेट्स नेता यायर गोलान ने भी नेतन्याहू के साथ बातचीत को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है.

23 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक, आइजेनकोट और बेनेट के बीच इस बात पर भी मतभेद हैं कि लिकुड के साथ बातचीत को कितने समय तक जारी रखा जाए.

इजरायल में फिलहाल तीन प्रमुख संभावनाएं हैं. पहली, नेतन्याहू और आइजेनकोट की पार्टियां किसी समझौते पर पहुंचकर राष्ट्रीय एकता सरकार बना लें. दूसरी, आइजेनकोट अरब नेतृत्व वाली पार्टियों या अति-रूढ़िवादी दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने की कोशिश करें. तीसरी, अगर कोई भी पक्ष बहुमत जुटाने में सफल नहीं होता तो देश में फिर से चुनाव कराने की नौबत आ सकती है.

फिलहाल नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और आइजेनकोट के पास सरकार बनाने का जनादेश है. दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री पद, बेन-गवीर की भूमिका, सैन्य सेवा और न्यायिक सुधार जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं.

इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि नेतन्याहू की कुर्सी जा चुकी है या दोनों नेताओं के बीच गठबंधन तय हो गया है. आने वाले दिनों की बातचीत ही तय करेगी कि इजरायल को नई एकता सरकार मिलेगी, अल्पमत सरकार बनेगी या देश फिर चुनाव की ओर जाएगा.