Explained: ईरान ने भारत-चीन समेत 4 देशों के जहाजों को दी होर्मुज में ढील, लेकिन मंडरा रहे हैं 4 बड़े जोखिम
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष खतरा यह है कि कागजों पर मिलने वाली राजनीतिक छूट, युद्ध के मैदान में गलत पहचान या गोलीबारी से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देते.
पश्चिम एशिया के सुलगते रेगिस्तान और रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ईरान ने भारत, चीन, कतर और इराक के कमर्शियल जहाजों को इस मार्ग से गुजरने पर लगी पाबंदियों से आधिकारिक तौर पर छूट देने का फैसला किया है. बीबीसी, अल जजीरा और अन्य अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, तेहरान द्वारा उठाया गया यह कदम अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच एक कमर्शियल व्यवस्था के रूप में पेश किया जा रहा है.
हालांकि, सतह पर इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन वैश्विक मामलों और समुद्री सुरक्षा के विश्लेषकों का मानना है कि यह तथाकथित 'चुनिंदा कॉरिडोर' उन देशों, शिपिंग कंपनियों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को गंभीर और अप्रत्याशित खतरों के दलदल में धकेल सकता है. अमेरिका में राजनीतिक बदलाव (डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की हार और मध्यावधि चुनावों के बाद के समीकरण) के बीच यह स्थिति और अधिक जटिल हो गई है. आइए विस्तार से समझें कि इस छूट के पीछे कौन-से 4 प्रमुख जोखिम छिपे हैं जो भारतीय और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारी पड़ सकते हैं.
लगातार हमले और अनचाहे नुकसान का गंभीर खतरा
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष खतरा यह है कि कागजों पर मिलने वाली राजनीतिक छूट, युद्ध के मैदान में गलत पहचान या गोलीबारी से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देते.
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य आज भी एक अत्यधिक संवेदनशील और सक्रिय युद्ध क्षेत्र बना हुआ है. यहां अमेरिकी नौसेना, ईरानी सेना और क्षेत्रीय ताकतों के बीच तनाव चरम पर है.
तनावपूर्ण माहौल में तैनात समुद्री ड्रोन, समुद्र के भीतर बिछाई गई बारूदी सुरंगें और तट से दागी जाने वाली मिसाइलें यह नहीं पहचान पातीं कि सामने आ रहा कमर्शियल जहाज किस देश का है.
इस घोषणा से ठीक पहले, ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज 'MSV अल-युसुफी' पर किसी अज्ञात हवाई वस्तु से हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक की दुखद मौत हो गई. यह घटना इस बात का पुख्ता सबूत है कि छूट मिलने के बावजूद इस मार्ग पर नाविकों की जान हमेशा खतरे में है.
अमेरिका का "सेकेंडरी सैंक्शंस" वाला जाल
हालांकि ईरान का यह दावा है कि "अमेरिकी नौसेना छूट प्राप्त जहाजों को नहीं रोकेगी," लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है. इस विशेष व्यवस्था के कारण अमेरिकी कानून के तहत भारी कानूनी और वित्तीय देनदारियां पैदा हो सकती हैं.
ईरान इस विशेष गलियारे से गुजरने वाले भारतीय और चीनी जहाजों से भारी-भरकम पारगमन शुल्क वसूल रहा है.
वैश्विक वित्तीय मंचों (जैसे रेडिट के वर्ल्डन्यूज़ कम्युनिटी और रणनीतिक विश्लेषकों) का कहना है कि वाशिंगटन ने स्पष्ट कर दिया है कि पारगमन शुल्क के माध्यम से सीधे तौर पर ईरानी सरकार या उसकी सैन्य गतिविधियों को वित्तपोषित करने वाली किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ कठोर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
इस गलियारे का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर-आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली (SWIFT आदि) से पूरी तरह बाहर किए जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बैंकिंग और भुगतान प्रणालियां ठप हो सकती हैं.
आसमान छूते बीमा और युद्ध-जोखिम प्रीमियम
वाणिज्यिक जहाजरानी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार एकतरफा राजनीतिक आदेशों पर नहीं, बल्कि वैश्विक बीमा मानकों और जोखिम मूल्यांकन पर चलते हैं.
चूंकि होर्मुज जलडमरूमध्य नौसैनिक नाकाबंदी और युद्ध के साए में है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बीमाकर्ता ईरान की एकतरफा और गतिशील छूटों का सम्मान करने से इनकार कर रहे हैं. बीमा बाजार जोखिमों का आकलन कागजी वादों पर नहीं, बल्कि जमीन पर बरसती गोलियों और मिसाइलों के आधार पर करता है.
इस खतरनाक गलियारे का उपयोग करने का प्रयास करने वाले जहाजरानी संचालकों को भारी-भरकम "युद्ध-जोखिम" बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा. इसके चलते इस 'शॉर्टकट' मार्ग से मिलने वाला मामूली आर्थिक लाभ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और माल ढुलाई की लागत आसमान छूने लगेगी.
परिवर्तनशील राजनीतिक प्रभाव और अस्थिर सूचियों के प्रति संवेदनशीलता
तेहरान की यह पूरी नीति स्पष्ट रूप से 'लेन-देन' पर आधारित है, जिसका उपयोग समुद्री पहुंच को राजनयिक और भौतिक दबाव के हथियार के रूप में बदलने के लिए किया जा रहा है.
ईरान ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि भारत की इस मार्ग तक पहुंच उसके द्वारा किए जाने वाले दवा और जरूरी वस्तुओं के आयात पर निर्भर करती है, जबकि चीन की पहुंच बीजिंग के राजनीतिक समर्थन से जुड़ी हुई है.
क्षेत्रीय विश्लेषकों का चेतावनी भरा कहना है कि तेहरान की यह "मित्र देशों" की सूची पूरी तरह तात्कालिक रणनीतिक जरूरतों के आधार पर तय होती है, जो पल भर में बदल सकती है. यदि भू-राजनीतिक स्तर पर अचानक कोई असहमति या कूटनीतिक तनाव पैदा होता है, तो किसी भी देश को मिली छूट रातों-रात समाप्त की जा सकती है. ऐसी स्थिति में ऊर्जा और आवश्यक कंटेनर ले जाने वाले महत्वपूर्ण जहाज रास्ते में ही फंस सकते हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा जाएगी.
ईरान द्वारा भारत, चीन, कतर और इराक के जहाजों को दी गई यह छूट पहली नजर में तेल आयात और व्यापारिक निरंतरता के लिए एक बड़ी राहत लग सकती है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर यह किसी 'ट्रोजन हॉर्स' (धोखे के तोहफे) जैसी प्रतीत होती है.
गलत पहचान के कारण होने वाले जानलेवा हमले, अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों का कानूनी शिकंजा, आसमान छूता बीमा खर्च और ईरान की बदलती राजनीतिक नूराकुश्ती, ये चारों ऐसे गंभीर जोखिम हैं जो एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारी पड़ सकते हैं. मौजूदा समय में जब अमेरिकी राजनीति और पश्चिम एशिया का संघर्ष एक नए मोड़ पर है, भारत और अन्य प्रमुख देशों को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित मार्गों पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि केवल एकतरफा राजनीतिक छूट के भरोसे देश के जहाजों और नाविकों की जान को दांव पर न लगाया जाए.