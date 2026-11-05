Explained: अमेरिका में ट्रंप को चुनावी झटका, भारत में शेयर बाजार क्यों उछला?

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत के बाद दुनिया के बाजारों में उत्साह है. भारतीय शेयर बाजार में भी सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2 फीसदी तक चढ़ गए. इस तेजी के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और ईरान युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद को अहम वजह माना जा रहा है. लेकिन अमेरिकी चुनाव का भारत के शेयर बाजार से क्या संबंध है? क्या इससे पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा और रुपये को मजबूती मिलेगी?

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिडटर्म चुनाव में बड़ा झटका लगा है. डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत हासिल की है. यह नतीजा ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ाने वाला माना जा रहा है.

इसका असर अमेरिकी राजनीति के साथ-साथ वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दिया. 5 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी दर्ज की गई. सुबह करीब 10:28 बजे तक सेंसेक्स 1.94 फीसदी चढ़कर 78,798 अंक और निफ्टी 1.78 फीसदी बढ़कर 24,388 अंक के करीब पहुंच गया. दोनों सूचकांक करीब तीन महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए.

इस तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की खरीदारी, वैश्विक बाजारों का सकारात्मक रुख और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जैसे कारण रहे. खास बात यह है कि तेल की कीमतों में आई गिरावट का संबंध अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध से भी है.

अमेरिकी चुनाव का ईरान युद्ध से क्या संबंध है?

इस सवाल को समझने के लिए पहले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव को समझना जरूरी है. अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है, जबकि कांग्रेस के सदस्यों के चुनाव हर दो साल में होते हैं. राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच होने वाले इन चुनावों को मिडटर्म चुनाव कहा जाता है. इनमें जनता यह भी संकेत देती है कि वह राष्ट्रपति के कामकाज से कितनी संतुष्ट है.

इस बार डेमोक्रेट्स की जीत को ट्रंप की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. ईरान के साथ युद्ध, बढ़ता सैन्य खर्च और महंगाई जैसे मुद्दे अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी की वजह बने हैं.

अब कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की मजबूत स्थिति से ट्रंप प्रशासन के लिए युद्ध से जुड़े फैसले लेना पहले की तुलना में मुश्किल हो सकता है. कांग्रेस सैन्य खर्च, सरकारी बजट और प्रशासन की नीतियों पर निगरानी बढ़ा सकती है.

इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप तुरंत युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विदेश नीति और सैन्य कार्रवाई से जुड़े कई अधिकार हैं. लेकिन कांग्रेस में विरोध बढ़ने से उन पर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ सकता है.

बाजार इसी राजनीतिक दबाव को एक संकेत की तरह देख रहा है. निवेशकों को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ तनाव कम करने या बातचीत का रास्ता तलाश सकता है. अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में तेल की सप्लाई को लेकर बनी चिंता कम हो सकती है.

कच्चे तेल की कीमतें क्यों गिर रही हैं?

दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें केवल उत्पादन और मांग से तय नहीं होतीं. युद्ध, राजनीतिक तनाव और तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका भी इन कीमतों को प्रभावित करती है.

ईरान के साथ संघर्ष की वजह से पश्चिम एशिया में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी हुई है. इस क्षेत्र में दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश हैं. यहां किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है.

इस मामले में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बेहद महत्वपूर्ण है. यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला समुद्री रास्ता है. दुनिया के तेल और गैस कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. अगर यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है.

युद्ध के दौरान इसी आशंका ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखा. लेकिन अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद बाजार में यह उम्मीद बनी कि ट्रंप प्रशासन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ सकता है.

4 नवंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 8.7 फीसदी गिरकर 94.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई. यह करीब दो महीने का निचला स्तर था. 5 नवंबर को इसमें और गिरावट आई और यह करीब 93.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

हालांकि, यह गिरावट युद्ध खत्म होने का प्रमाण नहीं है. यह मुख्य रूप से बाजार की उम्मीदों का असर है. अगर तनाव फिर बढ़ता है या तेल की सप्लाई बाधित होती है तो कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं.

भारत तेल आयात पर कितना निर्भर है?

कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसकी वजह है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है.

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता करीब 88.7 फीसदी रही. आसान भाषा में कहें तो भारत अपनी जरूरत का लगभग नौ-दसवां हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है.

भारत को तेल खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में भुगतान करना पड़ता है. इसलिए जब कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत का आयात बिल भी बढ़ जाता है. इसका असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार घाटे और रुपये की कीमत पर पड़ सकता है.

उदाहरण के लिए, अगर भारत को पहले जितना ही तेल खरीदना है लेकिन उसकी कीमत बढ़ जाती है तो सरकार और तेल कंपनियों को ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे. इससे डॉलर की मांग बढ़ सकती है और रुपये पर दबाव आ सकता है.

इसके उलट, कच्चा तेल सस्ता होने पर भारत का आयात बिल कम हो सकता है. इससे अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की संभावना रहती है.

रुपये पर क्या असर पड़ सकता है?

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय रुपये के लिए अच्छी खबर हो सकती है. तेल सस्ता होने पर भारत को आयात के लिए अपेक्षाकृत कम डॉलर की जरूरत पड़ सकती है. इससे रुपये पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है.

इसके अलावा विदेशी निवेशकों की खरीदारी भी रुपये को सहारा दे सकती है. Reuters के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने 4 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में करीब 72.84 अरब रुपये की खरीदारी की. यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र था जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर खरीदे.

लेकिन रुपये की कीमत केवल कच्चे तेल से तय नहीं होती. अमेरिकी डॉलर की मजबूती, भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां, विदेशी निवेश और वैश्विक आर्थिक हालात भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.

इसलिए तेल की कीमतों में गिरावट से रुपये को राहत मिल सकती है, लेकिन रुपये का लगातार मजबूत होना तय नहीं है.

क्या पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा?

आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने का फायदा पेट्रोल पंप तक कब पहुंचेगा? इसका जवाब है कि कच्चे तेल की कीमत घटने से पेट्रोल और डीजल तुरंत सस्ते नहीं होते.

भारत में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें कच्चे तेल की लागत, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, रिफाइनिंग खर्च, परिवहन और टैक्स जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं.

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लंबे समय तक सस्ता रहता है तो तेल कंपनियों की लागत घट सकती है. इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की गुंजाइश बन सकती है. लेकिन यह फैसला तेल कंपनियों की कीमत नीति और सरकार के टैक्स संबंधी फैसलों पर भी निर्भर करेगा.

इसलिए केवल एक-दो दिन की गिरावट के आधार पर यह दावा करना सही नहीं होगा कि भारत में जल्द ही पेट्रोल-डीजल सस्ता हो जाएगा.

महंगाई पर क्या असर पड़ सकता है?

कच्चे तेल की कीमतों का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता. इसका सीधा संबंध आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से भी है.

डीजल महंगा होने पर ट्रकों और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ता है. इससे फल, सब्जियां, अनाज और दूसरी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की लागत बढ़ सकती है. खेती और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और ईंधन का खर्च भी बढ़ सकता है.

इसके उलट, तेल सस्ता होने से परिवहन और उत्पादन की लागत घटने की संभावना रहती है. इससे महंगाई पर दबाव कम हो सकता है.

भारत जैसे देश के लिए यह राहत महत्वपूर्ण है, जहां तेल आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा है. हालांकि, खाद्य महंगाई, मानसून, फसल उत्पादन और सप्लाई चेन जैसे दूसरे कारक भी कीमतों को प्रभावित करते हैं.

भारत को कितना फायदा होगा?

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने भारत की अर्थव्यवस्था को राहत की उम्मीद दी है. शेयर बाजार में तेजी, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और रुपये को संभावित सहारा इसके सकारात्मक संकेत हैं.

लेकिन इसे अभी अंतिम नतीजा मानना जल्दबाजी होगी. डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप पर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन इससे ईरान युद्ध अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा. अगर पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ता है तो तेल की कीमतें दोबारा चढ़ सकती हैं.

भारत के लिए असली फायदा तभी होगा जब कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहें. इससे आयात बिल घट सकता है, रुपये पर दबाव कम हो सकता है और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

यानी अमेरिका के चुनाव का असर भारत तक पहुंचने की एक अहम कड़ी कच्चा तेल है. लेकिन शेयर बाजार की तेजी से लेकर पेट्रोल पंप पर कीमत घटने तक का सफर कई राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर निर्भर करता है.