Xप्लेन: ट्रंप का वजन 10 KG बढ़ा, दुनिया के 5 सबसे 'भारी' नेता कौन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत, दिनचर्या और शारीरिक फिटनेस को लेकर वैश्विक मीडिया में एक बार फिर बहस तेज हो गई है. हालिया रिपोर्ट्स और व्हाइट हाउस के मेडिकल अपडेट्स के अनुसार, 2023 के बाद से ट्रंप के वजन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. 6 फीट 3 इंच की लंबाई वाले ट्रंप का वजन अब उस सीमा के करीब पहुंच रहा है, जिसे मेडिकल साइंस में 'ओबेसिटी' या मोटापे की श्रेणी (BMI 30+) माना जाता है.

यह मुद्दा केवल एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे वैश्विक और व्यस्ततम पद पर आसीन व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और ऊर्जा से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है.

ट्रंप का बढ़ता वजन और डॉक्टर की सलाह

'वाशिंगटन पोस्ट' और अन्य प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मई में ट्रंप का दर्ज किया गया वजन 238 पाउंड (लगभग 107.9 किलोग्राम) था. यदि इसकी तुलना अगस्त 2023 के आंकड़ों से की जाए जब जॉर्जिया में चुनाव से जुड़े एक मामले के दौरान उनका आधिकारिक वजन 215 पाउंड (लगभग 97.5 किलोग्राम) दर्ज किया गया था तो स्पष्ट होता है कि बीते तीन सालों से भी कम समय में उनके वजन में 23 पाउंड (लगभग 10.4 किलोग्राम) की बढ़ोतरी हुई है.

6 फीट 3 इंच की लंबाई और 107.9 किलो से अधिक वजन के साथ उनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 29.7 के आसपास पहुंच जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार

सामान्य BMI: 18.5 से 24.9

ओवरवेट (अत्यधिक वजन): 25 से 29.9

ऑबेस (मोटापा): 30 या उससे अधिक

ट्रंप के डॉक्टरों ने उन्हें अपनी जीवनशैली में सुधार करने, फास्ट फूड पर नियंत्रण रखने और नियमित शारीरिक व्यायाम करने की कड़ी सलाह दी है. हालांकि, व्हाइट हाउस के प्रेस कार्यालय का आधिकारिक रुख यही है कि राष्ट्रपति पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से पूरा कर रहे हैं.

सेहत को लेकर उठते अन्य सवाल

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनकी सेहत को लेकर चर्चाएं सिर्फ वजन तक सीमित नहीं हैं. सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके शारीरिक हाव-भाव पर लगातार नजर रखी जाती है:

कई मीडिया हाउस ने उनके हाथों पर हल्के नीले चोट के निशान और पैरों में हल्की सूजन (Edema) को रेखांकित किया है. वहीं लंबी रैलियों या बैठकों के दौरान उन्हें कभी-कभी थका हुआ या ऊंघते हुए देखा गया है, जिसे विरोधी नेता अक्सर उनकी बढ़ती उम्र से जोड़कर देखते हैं.

खुद ट्रंप भी अपने वजन को लेकर सार्वजनिक रूप से हल्के-फुल्के अंदाज में बात करते रहे हैं. हाल ही में अमेरिकी सेकंड लेडी उषा वेंस के साथ एक पॉडकास्ट में ट्रंप ने अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टैफ्ट का जिक्र करते हुए मजाक में कहा, "वे हमारे सबसे ज्यादा वजन वाले राष्ट्रपति थे. मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि मैं उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता."

विलियम हॉवर्ड टैफ्ट का '300 पाउंड' का रिकॉर्ड

अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास पर नजर डालें, तो विलियम हॉवर्ड टैफ्ट (1909-1913) अमेरिका के इतिहास के सबसे भारी राष्ट्रपति रहे हैं. उनका वजन 330 पाउंड (लगभग 150 किलोग्राम) से अधिक था. टैफ्ट के विशालकाय शरीर को लेकर कई मशहूर किस्से भी हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय यह है कि उनके लिए व्हाइट हाउस में एक विशेष रूप से बड़ा और चौड़ा बाथटब बनवाना पड़ा था ताकि वे उसमें आसानी से बैठ सकें.

दुनिया के 5 सबसे ज्यादा वजन वाले वर्तमान राजनीतिक नेता

ट्रंप के बढ़ते वजन के बाद यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि वर्तमान में दुनिया भर की सरकारों का नेतृत्व कर रहे नेताओं में सबसे ज्यादा वजन किसका है? आधिकारिक मेडिकल डेटा और वैश्विक खुफिया एजेंसियों के आकलनों के आधार पर वर्तमान के 5 सबसे भारी नेताओं की सूची इस प्रकार है

1. किम जोंग उन- उत्तर कोरिया

दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी (National Intelligence Service) की रिपोर्टों के अनुसार, 5 फीट 7 इंच की लंबाई वाले किम जोंग उन का वजन अत्यधिक शराब और चेन-स्मोकिंग के कारण पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. उनका भारी शरीर और चलने में आने वाली तकलीफ अक्सर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रहती है. उनका अनुमानित वजन 130 से 140 किलोग्राम बताया जाता है.

2. डोनाल्ड ट्रंप - संयुक्त राज्य अमेरिका

ट्रंप का अनुमानित वजन 108 से 115 किलोग्राम है. 6 फीट 3 इंच की लंबी कद-काठी वाले ट्रंप इस सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं. फास्ट फूड (गोल्फ कोर्स बर्गर्स और कोका-कोला) के प्रति उनका प्रेम सर्वविदित है.

3. अलेक्जेंडर लुकाशेंको- बेलारूस

बेलारूस के राष्ट्रपति का अनुमानित वजन 110 से 115 किलोग्राम है. 6 फीट 2 इंच से अधिक लंबे बेलारूसी राष्ट्रपति अपनी विशाल शारीरिक बनावट और भारी वजन के लिए जाने जाते हैं. वे अक्सर अपनी सेहत और खेल गतिविधियों (जैसे आइस हॉकी) का प्रदर्शन करके अपनी फिटनेस साबित करने की कोशिश करते हैं.

4. विक्टर ओरबान- हंगरी

हंगरी के प्रधानमंत्री का अनुमानित वजन 100 से 110 किलोग्राम बताया जाता है.

5. सिरिल रामाफोसा- दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का अनुमानित वजन 100 से 105 किलोग्राम है. हालांकि वे नियमित रूप से सुबह की सैर के माध्यम से खुद को सक्रिय रखने का प्रयास करते हैं.