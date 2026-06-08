हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान पर यूरोप के प्रतिबंधों का आगाज! होर्मुज में नेविगेशन की आजादी पर खतरे को लेकर की कार्रवाई

ईरान पर यूरोप के प्रतिबंधों का आगाज! होर्मुज में नेविगेशन की आजादी पर खतरे को लेकर की कार्रवाई

Strait of Hormuz: EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि यह पहली बार है जब यूरोपीय यूनियन ने अपने नए नौवहन की आजादी ढांचे का इस्तेमाल किया है और जरूरत पड़ने पर हम आगे भी इसका इस्तेमाल करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Jun 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

यूरोपियन यूनियन (EU) ने सोमवार (8 जून, 2026) को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के नेवी यूनिट और दो ईरानी लोगों पर बैन लगा दिए. इन पर आरोप है कि इन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नेविगेशन की आजादी को रोकने वाले उपायों का समर्थन किया है. यह पहली बार है जब यूरोपीय यूनियन ने समुद्री नौवहन की आजादी में बाधा डालने के लिए ईरान के खिलाफ अपने प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों का इस्तेमाल किया है.

यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ने पहले से ही EU की तरफ से बैन की गई IRGC नेवी की होर्मोजगन प्रोविंशियल कमांड को लिस्ट किया है. इसमें कहा गया है कि यह एक ऐसे सिस्टम को मैनेज करने में मदद करती है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को पहचान, कार्गो और डेस्टिनेशन की जानकारी देनी होती है, जिसका इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि जहाजों को गुजरने की इजाजत है या नहीं.

ईयू ने किन दो लोगों पर लगाया बैन?

इसके अलावा, यूरोपियन यूनियन (EU) ने IRGC नेवी के पॉलिटिकल अफेयर्स के डिप्टी कमांडर और प्रवक्ता मोहम्मद अकबरजादेह और ईरान के ऑयल, गैस एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव और ईरान के चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हामिद हुसैनी पर भी बैन लगाया है. 

ईरान पर लगाए बैन पर बोलीं EU की विदेश नीति की प्रमुख

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने साइप्रस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘ईरान की ऐसी कार्रवाइयां किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएंगी. इसके जवाब में सदस्य देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों में बाधा डालने वाले ईरानी संस्थानों और लोगों पर बैन लगाने को मंजूरी दी है.’

उन्होंने कहा, ‘यह पहली बार है जब यूरोपीय यूनियन ने अपने नए नौवहन की आजादी (Freedom of Navigation) ढांचे का इस्तेमाल किया है और जरूरत पड़ने पर हम आगे भी इसका इस्तेमाल करेंगे.’ 

यह भी पढ़ेंः जमीन पर तबाही, आसमान में बारूद…, ईरान से इजरायल तक 24 घंटे के भीतर बदली मिडिल ईस्ट की तस्वीर

Published at : 08 Jun 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
European Union IRGC Kaja Kallas IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान पर यूरोप के प्रतिबंधों का आगाज! होर्मुज में नेविगेशन की आजादी पर खतरे को लेकर की कार्रवाई
ईरान पर यूरोप के प्रतिबंधों का आगाज! होर्मुज में नेविगेशन की आजादी पर खतरे को लेकर की कार्रवाई
विश्व
चुनाव जीतने के लिए जंग लड़ रहे नेतन्याहू! ट्रंप की फटकार के बाद भी इजरायली PM क्यों किया बेरूत पर अटैक?
चुनाव जीतने के लिए जंग लड़ रहे नेतन्याहू! ट्रंप की फटकार के बाद भी इजरायली PM क्यों किया बेरूत पर अटैक?
विश्व
'ईरान के खिलाफ हमें आत्मरक्षा का अधिकार, भले ही ट्रंप...', US प्रेसिडेंट की धमकी का नेतन्याहू का जवाब
'ईरान के खिलाफ हमें आत्मरक्षा का अधिकार, भले ही ट्रंप...', US प्रेसिडेंट की धमकी का नेतन्याहू का जवाब
विश्व
इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां चालू... PoK में भयंकर बवाल, ब्रिटिश सांसदों ने आईना दिखाया तो बौखलाया पाकिस्तान
इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां चालू... PoK में भयंकर बवाल, ब्रिटिश सांसदों ने आईना दिखाया तो बौखलाया पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
विश्व
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
फ़ुटबॉल
क्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप
क्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट, बोलीं- उस लड़की को मैं जानती हूं
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
एग्रीकल्चर
Azolla Farming: धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
शिक्षा
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget