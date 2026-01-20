हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत के साथ FTA, मदर ऑफ ऑल डील', इकोनॉमिक फोरम में EU चीफ का बड़ा बयान, डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका

India EU Trade Deal: यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन 25 से 27 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगी. उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लिएन ने मंगलवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) अगले सप्ताह शिखर सम्मेलन में 'ऐतिहासिक व्यापार समझौते' की घोषणा के करीब हैं. यह करीब 200 करोड़ लोगों के बाजार को जोड़ते हुए वैश्विक जीडीपी के एक-चौथाई हिस्से को कवर करेगा.

यूरोपीय संघ की प्रशासकीय इकाई यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन ने स्विट्जरलैंड को दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में यह बात कही. उन्होंने कहा कि भारत और EU के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का ऐलान एक ऐतिहासिक अवसर होगा और यूरोप को दुनिया के तेजी से बढ़ते बाजार के साथ पहले कदम का लाभ देगा.

भारत के साथ ऐतिहासिक डील के करीब EU: उर्सुला वॉन

उर्सुला वॉन ने कहा, 'मैं भारत की यात्रा पर जा रही हूं. हालांकि अभी काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब हैं. कुछ लोगों ने तो इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा है. यह एक ऐसा समझौता होगा जो करीब 200 करोड़ लोगों का एक बाजार तैयार करेगा जो वैश्विक जीडीपी का करीब चौथाई हिस्सा होगा.'

उर्सुला यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा के साथ 25 से 27 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगी. दोनों नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता का भी कार्यक्रम है. इस शिखर सम्मेलन में एफटीए के अलावा दोनों पक्षों ने डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर समझौता और 2026-2030 के लिए रणनीतिक एजेंडा तैयार करने की भी योजना है.

उर्सुला वॉन ने जियोपॉलिटिक्स का किया जिक्र

प्रस्तावित सुरक्षा और रक्षा साझेदारी (एसडीपी) दोनों पक्षों के बीच गहन रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सक्षम करेगी और भारतीय कंपनियों को EU के 'यूरोप के लिए सुरक्षा कार्रवाई' (सेफ) कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर देगी. उर्सुला वॉन ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे EU की प्राथमिकता में हैं.

उन्होंने कहा कि यूरोप ने ऊर्जा, कच्चे माल, रक्षा और डिजिटल क्षेत्रों में तेजी से कदम उठाए हैं और अब स्थायी बदलाव को अपनाकर अवसर का लाभ उठाना होगा भारत और यूरोपीय संघ 2004 से ही रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों के बीच एफटीए पर पहली बार बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में रोक दी गई थी. जून 2022 में वार्ता फिर से बहाल हुई थी. दोनों पक्ष अब व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में व्यापक समझौते पर सहमति बनाने के अंतिम चरण में हैं.

डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका

यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अमरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है. इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. हालांकि ट्रंप बार-बार ये संकेत देते रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील के मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. ऐसे में यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील होने से ट्रंप के मंसूबों पर पानी फिर गया.

Published at : 20 Jan 2026 09:00 PM (IST)
