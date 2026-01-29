अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?

अमेरिका से तनाव के बीच यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर बड़ा फैसला लिया है. ईयू ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और हमास वाली आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है. यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा कि IRGC ने विरोध प्रदर्शन के दौरान 6373 लोगों की हत्या की है.

काजा कल्लास ने कहा कि ईरान के खिलाफ इस कदम के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत होगी, जिसके बाद IRGC को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा. उन्होंने गुरुवार को कहा, 'अगर आप आतंकवादी की तरह काम करते हैं तो आपके साथ आतंकवादी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए.'