18 से 20 फरवरी तक होने वाली AI समिट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आएंगे. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की फरवरी के दूसरे सप्ताह में बैठक होने वाली है. इस बैठक में रक्षा खरीद से संबंधित बड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अगले सप्ताह फ्रांस से 32 लाख करोड़ रुपये की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए स्वीकृति देने का है. प्रस्तावित परियोजना में उन 18 विमानों की खरीद शामिल होगी जो तुरंत उड़ान भरने की स्थिति में होंगे तो वहीं कुछ विमानों का भारत में निर्माण किया जाएगा. जिनमें 60 फीसदी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

फ्रांस से 114 राफेल विमानों को लेकर होगी डील

इस समझौते के तहत खरीदे जाने वाले 114 राफेल विमानों में से लगभग 80 फीसदी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार इस परियोजना के तहत भारतीय वायु सेना को 88 सिंगल सीटर और 26 दो-सीटर विमान मिलेंगे, जिनमें से अधिकांश का निर्माण डसॉल्ट और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से भारत में किया जाएगा.

रक्षा खरीद बोर्ड द्वारा पिछले महीने मंजूरी दी जा चुकी है. हाई लेवल पर एक और मंजूरी मिलने के बाद तकनीकी और वाणिज्यिक वार्ता की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी. इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है. भारतीय वायु सेना वर्तमान में लगभग 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन संचालित कर रही है, जो इसकी स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन की क्षमता से काफी कम है, ऐसे समय में जब पाकिस्तान और चीन से खतरे की आशंकाएं बढ़ रही हैं.

पाकिस्तान-चीन गठबंधन ने बढ़ाई चिंता

रक्षा विश्लेषकों का मानना ​​है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ-साथ पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक गठबंधन ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है. सौदा पूरा होने के बाद भारतीय वायु सेना के पास 150 राफेल विमानों का बेड़ा होगा, साथ ही भारतीय नौसेना के पास 26 विमान होंगे, जिनमें फ्रांसीसी विमानों का विमानवाहक पोत संस्करण शामिल होगा.

ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का जलवा

ऑपरेशन सिंदूर ने इस 4.5 जेनरेशन के बादशाह राफेल के महत्व को दिखाया है, क्योंकि यह मेटियोर, स्कैल्प और लेजर-गाइडेड बम जैसी घातक मिसाइलों से लैस है. यह डील इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि भारत को निकट भविष्य में पांचवीं पीढ़ी का नया लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसे हाईटेक स्टील्थ फाइटर के निर्माण के लिए कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया अभी जारी है. अमेरिकी कंपनी जीई पर तेजस इंजन की निर्भरता के कारण एचएएल का तेजस एमकेआईए प्रोग्राम बहुत धीमी गति से चल रहा है.

