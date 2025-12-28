हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकनाडा के अस्पताल में 8 घंटे तक नहीं मिला इलाज, भारतीय नागरिक की हुई मौत; भड़के एलन मस्क

कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे तक नहीं मिला इलाज, भारतीय नागरिक की हुई मौत; भड़के एलन मस्क

Elon Musk: एलन मस्क ने मरीज की मौत और अस्पतालकर्मियों की लापरवाही को लेकर कनाडा के स्वास्थ्य व्यवस्था की कड़ी आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

टेस्ला, स्टारलिंक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक अरबपति एलन मस्क ने शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को कनाडा की स्वास्थ्य व्यवस्था की कड़ी आलोचना की. मस्क की यह प्रतिक्रिया कनाडा में भारतीय मूल के एक 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद सामने आई, जिसे कथित तौर पर अस्पताल के वेटिंग एरिया में आठ घंटे से ज्यादा समय तक इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा था.

मरीज की पत्नी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

कनाडा के अस्पताल में मरने वाले भारतीय मूल के शख्स का नाम प्रशांत श्रीकुमार था. प्रशांत की कनाडा के एडमंटन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल में संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. उनके परिवार ने बताया कि सीने में तेज दर्द की शिकायत के बावजूद उन्हें अस्पताल के वेटिंग एरिया में ही बैठाए रखा गया. अस्पताल के इस रवैये को लेकर प्रशांत की पत्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक वीडियो शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में प्रशांत की पत्नी ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मियों ने उनके पति की गंभीर हालत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया.

एलन मस्क ने वायरल वीडियो पर दी अपनी प्रतिक्रिया

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘जब सरकार मेडिकल केयर संभालती है, तो उसकी हालत अमेरिकी डीएमवी (डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स) जैसी हो जाती है.’ उन्होंने कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम की तुलना अमेरिका के मोटर व्हीकल्स विभाग से की, जिसे अक्सर उसकी अक्षमता के लिए आचोलना का सामना करना पड़ता है.

परिवार ने बताया क्या था पूरा मामला

प्रशांत श्रीकुमार के परिवार ने बताया कि उन्हें पिछले हफ्ते सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को दोपहर करीब 12.15 बजे ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था. वह करीब 12.20 बजे से रात 8.50 बजे तक ट्रायेज एरिया में ही रहे और इस दौरान उन्हें लगातार सीने में दर्द की शिकायत रही और उनका ब्लड प्रेशर 210 तक पहुंच गया था, लेकिन उन्हें केवल टायलनॉल दी गई. अस्पताल के कर्मियों ने कथित तौर पर यह कहकर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया कि सीने का दर्द एक्यूट नहीं है और कार्डियक इमरजेंसी की आशंका नहीं है.

यह भी पढे़ंः बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का भारत ने उठाया मुद्दा तो यूनुस सरकार ने दिया जवाब, जानें क्या कहा? 

Published at : 28 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Tags :
Canada Elon Musk Death INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Bareilly News: बर्थडे सेलिब्रेशन से मारपीट तक...बरेली में बजरंगदल का विवादित हंगामा | UP News
Sandeep Chaudhary: कट्टरता का पाठ पढ़ाएंगे...अपना ही घर जलाएंगे! | ABP News | Seedha Sawal | ABP
ABP Report: दिग्विजय के RSS प्रेम पर भड़की कांग्रेस! | Digvijaya Singh | Breaking | Rahul Gandhi
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
क्रिकेट
Year Ender: इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत
उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget