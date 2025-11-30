हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारतीयों से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ', डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिर खुलकर आए एलन मस्क, H-1B वीजा पर क्या कहा?

'भारतीयों से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ', डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिर खुलकर आए एलन मस्क, H-1B वीजा पर क्या कहा?

Elon Musk on H-1B Visa: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर से इंटेलिजेंट लोगों को आकर्षित करता रहा है, जिस वजह से भारत में पलायन की स्थिति भी पैदा हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 30 Nov 2025 08:51 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में जारी एच-1बी वीजा को लेकर जारी चर्चा के बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली भारतीयों से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ है. उन्होंने अमेरिका में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आकार देने में अप्रवासी प्रतिभाशाली की भूमिका को स्वीकार किया है. 

भारतीयों से US को बहुत फायदा हुआ: मस्क

एलन मस्क ने वैश्विक कंपनियों में शीर्ष पद पर भारतीय मूल के लोगों के होने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "वेस्टर्न कंपनियों में  हमारे सभी भारतीय मूल के सीईओ हैं." ब्रोकिंग फर्म जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ के पॉडकास्ट में मस्क ने कहा, "अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर से इंटेलिजेंट लोगों को आकर्षित करता रहा है, जिस वजह से भारत में पलायन की स्थिति भी पैदा हुई. मुझे लगता है कि अमेरिका आए प्रतिभाशाली भारतीयों से अमेरिका का बहुत फायदा हुआ है."

एच-1बी वीजा और इमिग्रेशन पर ट्रंप की राय

व्हाइट हाउस ने मंगलवार (25 नवंबर 2025) को एच-1बी वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप की सोच का बचाव करते हुए कहा कि इस मामले पर राष्ट्रपति का नजरिया संतुलित और सामान्य समझ पर आधारित है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप विदेशी कामगारों को केवल शुरुआती समय में आने देंगे, ताकि बड़ी कंपनियां जब अमेरिका में नए कारखाने लगाएं तो काम शुरू हो सके, लेकिन आगे चलकर उन जगहों पर अमेरिकी कामगार ही रखे जाएंगे.

उन्होंने कहा कि कई लोग राष्ट्रपति की सोच को ठीक से समझ नहीं पाए हैं. ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से साफ कहा है कि अगर वे अमेरिका में निवेश कर रही हैं तो उन्हें अमेरिकी लोगों को ही नौकरी देनी होगी. यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने लीगल इमिग्रेशन का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह टेक से जुड़ी इंडस्ट्रीज में अमेरिकी वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए विदेश से हजारों लोगों का स्वागत करेंगे. 

'विदेशी वर्कफोर्स अमेरिकी को कंप्यूटर चिप्स बनाना सिखाएगी'

ट्रंप ने उदाहरण देते हुए कहा था कि अरबों डॉलर खर्च करके एरिजोना में बड़ा कंप्यूटर चिप कारखाना खोलने वाली कंपनियां बेरोजगारों की लाइन से लोगों को उठाकर ऐसे कारखाने नहीं चला सकतीं. उन्हें शुरुआत में हजारों विशेषज्ञ लाने पड़ेंगे और वे इसका स्वागत करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि विदेशी वर्कफोर्स हमारे लोगों को कंप्यूटर चिप्स और दूसरी चीजें बनाना सिखाएगी. ट्रंप ने माना कि इस सोच के कारण उन्हें अपने समर्थकों की कुछ आलोचना झेलनी पड़ सकती है.

ट्रंप-मस्क के रिश्तों में पड़ी दरार

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क ने ट्रंप ने अपनी पूर्ण समर्थन दिया था और कई जगहों पर उनके लिए कैंपेन भी की थी. वो ट्रंप के साथ चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुए और Make America Great Again का नारा देने लगे. ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों में मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का सबसे सार्वजनिक चेहरा बन गए. इसके कुछ दिनों बाद दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के खिलाफ हमला बोल रहे हैं.

Published at : 30 Nov 2025 08:50 PM (IST)
Tags :
Elon Musk H-1B Visa DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में SIR के टारगेट को ठहराया जिम्मेदार
मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में SIR के टारगेट को ठहराया जिम्मेदार
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Advertisement

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में SIR के टारगेट को ठहराया जिम्मेदार
मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में SIR के टारगेट को ठहराया जिम्मेदार
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
बॉलीवुड
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
यूटिलिटी
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
ट्रेंडिंग
Video: ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget