Elon Musk Internet: एलन मस्क का वेनेजुएला के लिए बड़ा ऐलान, पूरे देश में फ्री इंटरनेट सर्विस देगा स्टारलिंक

Elon Musk Internet: एलन मस्क का वेनेजुएला के लिए बड़ा ऐलान, पूरे देश में फ्री इंटरनेट सर्विस देगा स्टारलिंक

एलन मस्क ने वेनेजुएला के लोगों को एक महीने तक मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट देने का ऐलान किया है.मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में हालात तनावपूर्ण हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Jan 2026 02:05 PM (IST)
अमेरिका में टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने रविवार (4 जनवरी 2026) को घोषणा की कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक वेनेजुएला के लोगों को एक महीने तक मुफ्त ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराएगी. मस्क ने कहा कि यह कदम वेनेजुएला की जनता को मौजूदा हालात में जुड़े रहने में मदद करने के लिए उठाया गया है.

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्टारलिंक की पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि यह सेवा वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में दी जा रही है. यह घोषणा ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिका की तरफ से किए गए सैन्य ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद देश में हालात अस्थिर बने हुए हैं.

मादुरो की गिरफ्तारी पर पहले भी खुशी जता चुके हैं मस्क

एलन मस्क पहले ही मादुरो की गिरफ्तारी का समर्थन कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि मादुरो के सत्ता से हटने के बाद वेनेजुएला के लिए समृद्धि का रास्ता खुल सकता है. मस्क लंबे समय से मादुरो सरकार के आलोचक रहे हैं और उन्हें देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार बताते रहे हैं.

चुनावों के दौरान भी किया था सरकार पर हमला

साल 2024 में वेनेजुएला में हुए चुनावों के दौरान भी मस्क ने खुलकर मादुरो सरकार के खिलाफ बयान दिए थे. उन्होंने उस समय दक्षिण अमेरिकी देश में सरकार बदलने की जरूरत बताई थी. मस्क ने विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो का खुलकर समर्थन किया था, जिन्हें बाद में 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था.

प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल की बात

मस्क का कहना रहा है कि वेनेजुएला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है, लेकिन गलत नीतियों की वजह से वह अपनी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाया. अप्रैल 2024 में उन्होंने लिखा था कि अगर सरकार ने चरम समाजवादी नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचाया होता, तो वेनेजुएला आज एक समृद्ध देश होता.

बार-बार दोहराया सत्ता परिवर्तन का समर्थन

कुछ महीनों बाद मस्क ने फिर कहा था कि अब समय आ गया है कि वेनेजुएला के लोगों को बेहतर भविष्य का मौका मिले. उन्होंने सोशल मीडिया पर मादुरो को लेकर तीखी टिप्पणियां कीं और कई बार उन्हें देश के लिए नुकसानदायक बताया. 2024 और 2025 के दौरान मस्क लगातार मादुरो सरकार की आलोचना करते रहे.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद फिर सक्रिय हुए मस्क

कुछ समय तक इस मुद्दे पर चुप रहने के बाद एलन मस्क ने 3 जनवरी 2026 को मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दोबारा वेनेजुएला को लेकर अपनी राय जाहिर की. स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट देने का फैसला भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है. इस कदम का असर वेनेजुएला में संचार व्यवस्था को बनाए रखने में मददगार हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहा है.

Published at : 04 Jan 2026 02:05 PM (IST)
विश्व
पंजाब
बॉलीवुड
स्पोर्ट्स
