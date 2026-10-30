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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअल नीनो मचा सकता है तबाही, लाखों लोगों पर मंडरा रहा खतरा, भारत को लेकर क्या है अपडेट

अल नीनो मचा सकता है तबाही, लाखों लोगों पर मंडरा रहा खतरा, भारत को लेकर क्या है अपडेट

दुनिया में अल नीनो से होने वाली भयंकर गर्मी के चलते मार्च 2027 तक लगभग 8.57 लाख मौतें होने का अनुमान लगाया गया है. नाइजीरिया में 56,000 लोगों की मौत की संभावना है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 30 Oct 2026 01:32 PM (IST)
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दुनिया में अल नीनो से होने वाली भयंकर गर्मी के चलते मार्च 2027 तक लगभग 8.57 लाख मौतें होने का अनुमान लगाया गया है. इनमें से करीब 3.73 लाख मौतें अगले 6 महीनों (अक्टूबर 2026 से मार्च 2027) में होने का अनुमान है.

अल नीनो हीट ट्रैकर की तीन खास बातें हैं. पहला ये कि दुनिया के अलग-अलग देशों और राज्यों में गर्मी से होने वाली संभावित मौतों का अनुमान. इसके अलावा हर महीने के आंकड़े और अगले 6 महीने तक का पूर्वानुमान डेटा भी ये जारी करता है. इसके अलावा जून 2026 में अल नीनो शुरू होने के बाद से गर्मी से जुड़ी मौतों का अनुमान भी लगाया जा सकता है.

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नाइजीरिया में सबसे ज्यादा मौतों की संभावना
इसका मकसद दुनियाभर की सरकारों, स्वास्थ्य विभागों और राहत एजेंसियों को पहले से सचेत करना है, ताकि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में संसाधन पहुंचाए जा सकें. रिपोर्ट के अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के पूर्वानुमान के मुताबिक नाइजीरिया में 56,000 लोगों की मौत की संभावना है, जबकि इस मामले में भारत दूसरे नबंर पर है जहां 55 हजार के करीब मौतें होने की आशंका जताई गई है.

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, जहां 29,000 लोगों की मौत होने की आशंका है तो वहीं ब्राजील में 19,000 लोगों की जान जाने की संभावना है. भारत में ज्यादातर मौतों का अनुमान मार्च महीने में लगाया गया है. पहली की रिपोर्ट में 4.51 लाख मौतों का अनुमान था. नई रिपोर्ट में यह बढ़कर 8.57 लाख हो गया है.

क्या है इसके पीछे कारण
इसके पीछे दो प्रमुख कारण बताए गए हैं. पहले के पूर्वानुमान में फरवरी तक का समय था. अब मार्च 2027 तक का अनुमान शामिल किया गया है. अगस्त और सितंबर की वास्तविक गर्मी में दोनों महीने पूर्वानुमान से ज्यादा गर्म रहे हैं. अगस्त रिकॉर्ड में सबसे गर्म और सितंबर दूसरा सबसे गर्म रहा है.

भारत को लेकर सवाल
भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट से तीन बड़े सवाल निकलते हैं. पहला- मार्च 2027 में गर्मी और मृत्यु का खतरा कितना बढ़ेगा? दूसरा- किसानों और खेतिहर मजदूरों की उत्पादकता पर क्या असर होगा? तीसरा सवाल ये है कि बिजली, पानी, अस्पताल और रोजगार पर कितना दबाव पड़ेगा?

अल नीनो का संकट सिर्फ मौसम का संकट नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, खेती, रोजगार और अर्थव्यवस्था का साझा संकट बन सकता है. मार्च की गर्मी का असर गेहूं की फसल, ग्रामीण मजदूरी, बिजली की मांग और शहरी गरीबों पर पड़ सकता है.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 30 Oct 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Death Heat El Nino INDIA
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