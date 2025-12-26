Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Maulana Shamsul Huda: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्रिटेन (UK) में रह रहे इस्लामिक उपदेशक मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है. ईडी ने इस मामले में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत जांच शुरू कर दी है.

ईडी के अनुसार, शम्सुल हुदा खान की नियुक्ति वर्ष 1984 में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी. आरोप है कि उसने वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली, इसके बावजूद 2013 से 2017 के बीच वह भारत में रहते हुए बिना पढ़ाए वेतन लेते रहा, जबकि उस दौरान वो विदेश में रह रहा था.

30 करोड़ रुपये से अधिक की है संपत्ति

सूत्रों के मुताबिक, बीते करीब 20 वर्षों में शम्सुल हुदा खान ने कई विदेश यात्राएं कीं और भारत में मौजूद 7 से 8 बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये की रकम अर्जित की. जांच में यह भी सामने आया है कि उसने एक दर्जन से अधिक अचल संपत्तियां खरीदी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का आरोप है कि शम्सुल हुदा खान धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टर विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और अवैध फंडिंग गतिविधियों में भी शामिल था. बताया जा रहा है कि वा मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है और अपने एनजीओ राजा फाउंडेशन के साथ-साथ निजी बैंक खातों के जरिए कई मदरसों को फंड भेजता था.

कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क की जांच भी हुई शुरू

जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ और संत कबीर नगर में उसने मदरसे भी बनवाए, जिनका पंजीकरण बाद में संबंधित अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया. जांच एजेंसियां अब इन मदरसों के फंडिंग पैटर्न और धन के इस्तेमाल की भी जांच कर रही हैं.

सूत्रों का कहना है कि शम्सुल हुदा खान के ब्रिटेन में मौजूद कुछ कट्टरपंथी संगठनों से संपर्कों की भी जांच चल रही है. इसके अलावा, उनके पाकिस्तान जाने और वहां के चरमपंथी संगठनों से कथित संबंधों को भी खंगाला जा रहा है. बताया जा रहा है कि वा पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामी (Dawat-e-Islami) से भी जुड़ा हो सकता है. फिलहाल, ईडी उसकी फंडिंग नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन और संपत्तियों की गहन जांच में जुटी हुई है.

