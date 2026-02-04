हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia US Trade Deal: 'भारत से निपटने में अमेरिका कमजोर', इंडिया-US ट्रेड डील पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी का बड़ा बयान

India US Trade Deal: 'भारत से निपटने में अमेरिका कमजोर', इंडिया-US ट्रेड डील पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी का बड़ा बयान

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी ने कहा कि इस कदम से अमेरिकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि आत्मनिर्भर भारत से निपटने में अमेरिका की कमजोरी उजागर हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

भारत-अमेरिका ट्रेड डील होने के बाद भारतीय आयात पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. इस डील को लेकर तमाम अमेरिकी नेता और अधिकारियों के बयान सामने आए हैं, जिनमें वो भारत के रूसी तेल न खरीदने से लेकर अमेरिका में अरबों के निवेश तक के तमाम दावे कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर इन सब से इतर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी का बयान आया है. 

जेफरी ने हाल ही में हुए अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की. उन्होंने इसे महीनों से चली आ रही असफल दबाव रणनीति के बाद वाशिंगटन की स्पष्ट पीछे हटने की रणनीति बताया है. उन्होंने कहा कि इस कदम से अमेरिकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि आत्मनिर्भर भारत से निपटने में अमेरिका की कमजोरी उजागर हुई है. 

'भारत ने अमेरिकी प्रभाव को काफी हद तक कम किया'
भारत की ओर से रियायतें देने के अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए जेफरी ने तर्क दिया कि नई दिल्ली की डायवर्स ग्लोबल बिजनेस पार्टनरशिप (विविध वैश्विक व्यापार साझेदारियों) ने अमेरिकी प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है. उन्होंने इस बातचीत को लेकर शक्ति संतुलन को नया रूप देने का क्रेडिट भारत की पारंपरिक सहयोगियों से परे रणनीतिक पहुंच को दिया है.

'भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम'
जेफरी के अनुसार व्यापार में हुए बदलाव से भारत आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अधिक मजबूत होकर उभरा है, जिससे एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी स्थिति और भी मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए एकतरफा दबाव का विरोध करने में सक्षम है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को फादर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, इससे चंद दिनों पहले 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच व्यापार समझौता हुआ. इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया. अमेरिका संग डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ऐलान किया था और भारत ने 18 फीसदी टैरिफ कम होने की जानकारी दी है. हालांकि इस डील को लेकर अभी कई चीजों में स्थिति स्पष्ट नहीं है.

ये भी पढ़ें 

Rahul Gandhi On China: कश्मीर के पूर्व DGP की डोकलाम में चीनी टैंक वाली बात पर जनरल नरवणे को नसीहत- 'ऐसी बातें दफ्न हो जानी चाहिए...'

Published at : 04 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Washington Jeffrey Sachs US-India Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Budget 2026: New Income Tax Law से ITR भरने का Process होगा Easy | Paisa Live
वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
साउथ सिनेमा
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन
हेल्थ
Kamal Kakdi Benefits: युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
यूटिलिटी
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
जनरल नॉलेज
Land Of Pirates: इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget