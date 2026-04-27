भूकंप के जोरदार झटकों से कांपा जापान, चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा, जानें कैसे हैं हालात

जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो में सोमवार (27 अप्रैल) को तड़के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए. इसकी जानकारी अमेरिका और जापान की मौसम एजेंसियों ने दी है. हाल के दिनों में जापान में आए भूकंपों में ये सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है.

आने वाले हफ्तों में और भी खतरा

जापान की मौसम एजेंसी ने अपने शुरुआती अनुमान में तीव्रता 6.1 बताई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर बढ़ाया गया. जापानी मौसम एजेंसी के अनुसार, यह भूकंप जापान के स्थानीय समयानुसार सुबह 5 बजकर 23 मिनट पर आया. इसका केंद्र होक्काइडो के दक्षिणी क्षेत्र में 83 किलोमीटर की गहराई पर था. फिलहाल सुनामी की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. मौसम एजेंसी का कहना है कि आने वाले हफ्तों में इसी तीव्रता के और भी भूकंप आने का खतरा है.

चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से संपत्ति को नुकसान और जान को बहुत कम खतरा है, क्योंकि इस क्षेत्र में आबादी बहुत कम है. हालांकि, जापानी मौसम एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि जिन इलाकों में जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, वहां चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. भूकंप के ये झटके जापानी मौसम एजेंसी की उस चेतावनी के एक हफ्ते से भी कम समय बाद आए हैं, जिसमें पिछले सोमवार को उत्तरी इवाते प्रांत के तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद एक बड़े भूकंप के खतरे के बारे में चेताया गया था, जिसकी तीव्रता 8.0 या उससे ज्यादा हो सकती है.

जापान में क्यों आते हैं भूकंप

पिछले सप्ताह आए तेज भूकंप के कारण टोक्यो की ऊंची इमारतें हिलने लगी थी और इस दौरान 6 लोग घायल हुए थे. वहीं 80 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहरें भी उठीं, जो इवाते के एक बंदरगाह से टकराईं. उत्तरी जापान के अन्य हिस्सों से भी छोटी लहरें टकराई थीं.

बता दें कि जापान दुनिया के उन देशों में है, जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ ही 4 मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है, जो इसे भूकंप के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र बनाते हैं.

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