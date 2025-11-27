एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका के एक राज्य अलास्का में गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, गुरुवार को 05.11 बजे GMT पर अलास्का के सुसिटना इलाके से 14 किलोमीटर पश्चिम में 6.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. USGS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 80.4 किमी की गहराई में था. इसकी शुरुआती लोकेशन 61.57 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 150.78 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर निर्धारित की गई है.

इंडोनेशिया में भी 6.2 तीव्रता का आया भूकंप

वहीं, इंडोनेशिया में भी इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है. इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है. हालांकि, राहत की खबर यह है कि फिलहाल सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने कहा कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर गुरुवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का सेंटर शुरू में 2.68 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 95.96 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पाया गया था. वहीं, इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई.

दूसरी ओर, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने कहा कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत स्थित कई इलाकों और शहरों में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा बढ़कर 29 पहुंच गया है. इससे एक दिन पहले जो जानकारी सामने आई थी, उसके हिसाब से 13 लोगों की मौत हुई थी.

400 से ज्यादा घर और पुल ढहे, 7000 से ज्यादा लोग विस्थापित- अधिकारी

डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी के अनुसार, इन आपदाओं में 400 से ज्यादा घर, कई पुल और कई सार्वजनिक ढांचे तबाह हो गए. 7,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी है. उन्होंने आगे कहा कि मंडेलिंग नटाल, साउथ तपनौली और नॉर्थ तपनौली के इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है.

यह भी पढे़ंः तीन शादियां करने वाले पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान के परिवार में कौन-कौन? जानें सब कुछ