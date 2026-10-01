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भूकंप के झटकों से दहला अफगानिस्तान, रिक्टर पैमाने पर 5.3 दर्ज हुई तीव्रता
अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए. इस बार रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता दर्ज की गई.
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