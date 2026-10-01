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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के झटकों से दहला अफगानिस्तान, रिक्टर पैमाने पर 5.3 दर्ज हुई तीव्रता

भूकंप के झटकों से दहला अफगानिस्तान, रिक्टर पैमाने पर 5.3 दर्ज हुई तीव्रता

अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए. इस बार रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता दर्ज की गई.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Oct 2026 08:12 AM (IST)
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भूकंप के झटकों से दहला अफगानिस्तान, रिक्टर पैमाने पर 5.3 दर्ज हुई तीव्रता

 

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Oct 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Afghanistan  Breaking News Abp News EARTHQUAKE
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