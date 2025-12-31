हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए साल से ठीक पहले भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई तीव्रता, जानें ताजा अपडेट

नए साल से ठीक पहले भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई तीव्रता, जानें ताजा अपडेट

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक,  31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर जापान के नोडा शहर में 6 तीव्रता का भूकंप आया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 31 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

नए साल की पूर्व संध्या पर जापान में 6 रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज किया गया है. भूकंप का केंद्र 91 किलोमीटर पूर्व में पाया गया है. इसकी गहराई 19.3 किलोमीटर थी. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर जापान के नोडा शहर में 6 तीव्रता का भूकंप आया.

भूकंप का एपिसेंटर 40.112°N, 142.889°E पाया गया है. हालांकि किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि दोपहर में तिब्बत में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया था. भूकंप भारतीय समायनुसार दोपहर करीब 3.26 बजे 10 किलोमीटर अंदर पर आया था. 

12 दिसंबर को आया था 6.7 तीव्रता का भूकंप

इससे पहले 12 दिसंबर के भूकंप के बाद जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी जारी की थी. तब भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई थी. हाल ही में आया भूकंप इसके कुछ हफ्तों बाद ही आया है. USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र होन्शू में इवाते प्रांत के कुजी शहर से 130 किलोमीटर या 81 मील दूर था. 

8 दिसंबर को किए थे भूकंप के झटके महसूस

8 दिसंबर को जापान में 7,5 तीव्रता का भूकंप आया था. इस दौरान प्रशांत तट के आसपास के इलाके यानी 50 सेंटीमीटर के भीतर सुनामी आई थी. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया था कि सुनामी होक्काइडो प्रांत के उराकावा शहर और आओमोरी प्रांत के मुत्सु ओगावारा बंदरगांह से टकराई थी. इसमें कई लोग घायल हुए थे.

जापान में क्यों आते हैं इतने भूकंप
जापान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जापान पश्चिमी तट की चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है. वह दुनिया के सबसे ज्यादा संभावित देशों में से एक है. 125 मिलियन की जनसंख्या वाला देश जापान हर साल लगभग 1500 भूकंप का सामना करता है. हालांकि इनके झटके बेहद ही हल्के होते हैं. यहां आने वाले अधिकतर भूकंप जमीन की गहराई में रिकॉर्ड किए जाते हैं.  

Published at : 31 Dec 2025 09:47 PM (IST)
