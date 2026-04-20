जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 31 इंच तक उठी सुनामी की लहरें; सैंकड़ो मीलों तक हिलीं इमारतें

उत्तरी जापान में 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस होने के बाद 80 सेंटीमीटर की सुनामी आने की खबर है. पीएम कार्यालय ने जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया गया है. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के मुताबिक, सोमवार को उत्तरी जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद एजेंसी ने तीन मीटर तक ऊंची लहरों वाली सुनामी की चेतावनी जारी की.

भूकंप शाम 4.53 बजे उत्तरी इवाते प्रांत के तट से दूर प्रशांत महासागर के इलाके में आया है. भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि सैंकड़ों मीलों स्थित इमारते हिल गईं. मौसम विभाग की मानें तो भूकंप से 40 मिनट बाद इवाते के कुजी बंदरगाह पर 80 CM ऊंची सुनामी की लहर टकराई.

सरकार ने जारी की एडवाइजरी, तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश

एजेंसी ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा कि स्थानीय लोग तटीय इलाके और नदी के किनारे वाले इलाकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों जैसे कि ऊंचे स्थानों या सुरक्षित इमारतों में चले जाए. सुनामी की लहरों से नुकसान की आशंका है. सुनामी की लहरें बार-बार आ सकती है.

जेएमए के अधिकारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग जारी करते हुए कहा कि इस इलाके में और भी भूकंप आ सकते हैं. पीएम सनाए ताकाइची ने कहा है कि इन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है. वहां रहने वाले लोग कृपया ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं. सरकार राहत बचाव कार्य में जुटी है.

जापान में अक्सर क्यों आते हैं भूकंप और सुनामी

दरअसल, जापान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है. यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर चार मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है. हर साल यहां 1500 भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं. दुनिया के 18% भूकंप जापान में ही आते हैं. साल 2011 में जापान में सूनामी से 18,500 लोगों की मौत हो गई थी.

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