हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुबई एयर शो 2025: 24 साल में दूसरी बार क्रैश हुआ तेजस, पहली बार कब और क्यों हुआ था हादसा? जानें

दुबई एयर शो 2025: 24 साल में दूसरी बार क्रैश हुआ तेजस, पहली बार कब और क्यों हुआ था हादसा? जानें

दुबई एयर शो 2025 में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की घोषणा की है. जांचकर्ता कई बिंदुओं समेत प्रदर्शन उड़ान स्थितियों के मानवीय पहलुओं की भी जांच करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 22 Nov 2025 07:17 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय वायु सेना का तेजस एमके 1 जेट विमान दुबई एयर शो 2025 में हवाई प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसके पायलट की मौत हो गई. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित इस विमान ने अपने पहले सेवाकाल में बिना किसी बड़ी दुर्घटना के उड़ान भरी. हालांकि 24 साल में ये दूसरी दुर्घटना हुई है.   

पहली घटना 12 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के पास हुई थी, जब तीनों सेनाओं के अभ्यास के दौरान एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया था. दोनों ही घटनाओं में भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए. दुबई एयर शो 2025 में हुई इस दुर्घटना में विमान ने नियंत्रण खोने से कुछ देर पहले नेगेटिव-जी पैंतरेबाजी की थी. 

जैसलमेर में हुआ था हादसा 
2024 में जैसलमेर में हुई दुर्घटना की शुरुआती रिपोर्टों में इंजन में समस्या (तेल पंप की खराबी के कारण इंजन बंद हो जाना) को जिम्मेदार ठहराया गया था. इस बार दुबई एयर शो में हुई दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई. बता दें कि ये दुर्घटना दर्शकों के सामने प्रदर्शन के दौरान हुई. 

विदेशों में एक्सपोर्ट के लिहाज से डिजाइन किया गया तेजस
दरअसल तेजस सिंगल इंजन वाला डेल्टा-विंग हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे भारत के लड़ाकू बेड़े में पुराने विमानों की जगह लेने और विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. दो दशकों से ज़्यादा के विकास और सेवाकाल (कम से कम सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के अनुसार) में केवल दो दुर्घटनाओं के साथ इस कार्यक्रम ने एक मजबूत सुरक्षा रिकॉर्ड पर ज़ोर दिया है. रक्षा निर्माण को स्वदेशी बनाने के भारत के व्यापक प्रयास में इसकी भूमिका सार्वजनिक जांच को और बढ़ा देती है.

होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 
भारतीय वायुसेना ने दुबई एयर शो दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऐलान किया है. जांचकर्ता संभवत उड़ान-डेटा रिकॉर्डर की जानकारी, युद्धाभ्यास मापदंडों (विशेषकर नेगेटिव-जी टर्न), इंजन प्रदर्शन लॉग और प्रदर्शन उड़ान स्थितियों के मानवीय पहलुओं की जांच करेंगे. इसके परिणाम भविष्य के प्रदर्शन-उड़ान प्रोटोकॉल, प्रदर्शन पायलटों के प्रशिक्षण और तेजस बेड़े के लिए परिचालन सुरक्षा प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं.

Published at : 22 Nov 2025 07:04 AM (IST)
