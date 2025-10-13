भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
Russia Pakistan: रूस और पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं. इस युद्धाभ्यास के बाद से रूस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.
भारत और रूस के बीच अभी तक अच्छे रिश्ते रहे हैं. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे. इस बीच रूसी सेना और पाकिस्तानी सेना ने एक साथ युद्धाभ्यास किया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. द्रुज्बा 2025 नाम की इस मिलिट्री एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई हैं. इन तस्वीरों में दोनों देशों की सेनाओं को साथ अभ्यास करते देखा गया. रूस ने दावा किया है कि यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से किया गया.
द्रुज्बा 2025 में लगभग 200 सैनिकों ने हिस्सा लिया. रूस की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, वहीं पाक सेना का प्रतिनिधित्व उसकी एलीट स्पेशल फोर्सेज यूनिट ने किया. पाकिस्तान में रूस के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''इस अभ्यास में लगभग 200 सैनिक शामिल थे. रूस की ओर से काउंटर-टेररिज्म का अनुभव रखने वाली स्पेशल फोर्सेज यूनिट ने हिस्सा लिया.''
Russian Defence Ministry:— Embassy of Russia in Pakistan (@RusEmbPakistan) October 11, 2025
🇷🇺🇵🇰 Druzhba 2025 joint Russian-Pakistani exercises take place on territory of Southern Military District of Russia
🪖 During the joint exercises, servicemen of the armed forces of the Russian Federation and the Islamic Republic of Pakistan practised… pic.twitter.com/ZZMoOJFjhV
