अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार (19 सितंबर 2025) को फोन पर बातचीत हुई. तीनों महीने बाद दोनों नेताओं के बीच टिकटॉक डील, फेंटेनाइल और व्यापार संबंधी तनाव को लेकर बात हुई. ट्रंप ने ये भी कहा कि वह दक्षिण कोरिया में होने वाले APEC शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.

टिकटॉक डील समेत इन मुद्दों पर हुई बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हमने शी जिनपिंग से ट्रेड, फेंटेनाइल, टिकटॉक डील रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को को समाप्त करने की आवश्यकताओं सहित कई मुद्दों पर बात की. हमारी बातचीत काफी सकारात्मक रही. मैं अगले साल की शुरुआत में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति जिनपिंग भी सही समय पर अमेरिका आएंगे. हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही. हम जल्द ही फिर से फोन पर बात करेंगे." ट्रंप ने जल्द ही टिकटॉल डील को लेकर अंतिम निर्णय लेने के संकेत दिए."

अमेरिका और चीन के बीच इस समय टिकटॉक और ट्रेड डील का मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (16 सितंबर 2025) को घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर डील हो गई है. चीन स्थित बाइटडांस के स्वामित्व वाले टिकटॉक के दुनिया भर में लगभग दो अरब उपयोगकर्ता हैं.

डील होने के क्या बदलेगा?

इस डील के तहत टिकटॉक का नियंत्रण अमेरिकी कंपनियों के हाथों में आ जाएगा. ट्रंप ने दावा किया था कि टिकटॉक को खरीदने के लिए अमेरिका की कंपनियां सामने आईं हैं. अमेरिका में जनवरी 2025 में ही टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन अभी तक इसका संचालन जारी है. टिकटॉक के अमेरिका में करीब 170 मिलियन यूजर्स हैं.

वाशिंगटन और बीजिंग ने टैरिफ कम करने के लिए एक समझौता किया है, जो नवंबर में समाप्त हो जाएगा. इसके तहत अमेरिका चीनी आयात पर 30 फीसदी टैरिफ लागू करेगा, जबकि चीन अमेरिकी उत्पादों पर 10 फीसदी शुल्क लगाएगा.

