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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'

नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'

US President warns Iran on Peace Deal: न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अंतिम परमाणु समझौता तय समय के भीतर होना चाहिए. उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 11:56 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर हवाई हमले के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को लगभग पटरी से उतार दिया था. ट्रंप का कहना है कि इस हमले की वजह से समझौते में देरी हुई. उन्होंने नेतन्याहू को 'बहुत मुश्किल इंसान' बताते हुए कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजरायल दो घंटे भी नहीं टिक पाता.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर ईरान तय समय सीमा के भीतर अंतिम परमाणु समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करता, तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है. ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में अमेरिका 'मिडिल ईस्ट का गार्जियन' (संरक्षक) बनेगा और इसके बदले क्षेत्र की कुल आय का 20 प्रतिशत हिस्सा लेगा.

परमाणु समझौते पर दी चेतावनी
न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अंतिम परमाणु समझौता तय समय के भीतर होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य हमले फिर से शुरू करने का विकल्प अपनाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल सकता है.

'20 फीसदी राजस्व के बदले सुरक्षा' का दावा
ट्रंप के मुताबिक, यदि अमेरिका क्षेत्र का 'गार्जियन' बनता है तो इसके बदले उसे मध्य पूर्व की आय का 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह व्यवस्था किस तरह लागू होगी और इसमें कौन-कौन से देश शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ हुआ समझौता भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट को 'स्थायी रूप से टोल-फ्री' बनाएगा, जिससे वैश्विक जहाजरानी और तेल आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रह सकेगी.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप-व्लादिमीर पुतिन की 55 मिनट की फोनकॉल क्या रुकने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध, जानें क्या-क्या हुआ डिस्कस?

खाड़ी देशों के समर्थन पर नहीं दिया सीधा जवाब
जब उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमेरिकी सहयोगी देश इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो ट्रंप ने सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और यह तभी संभव होगा जब ईरान अमेरिका का विरोधी बना रहेगा.

Published at : 15 Jun 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
USA Donald Trump Middle East ISRAEL DONALD Trump IRAN US-Iran Deal
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