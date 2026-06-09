इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इजरायल ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर मिलिट्री एक्शन लेता है तो वह खुद को अलग-थलग पा सकता है. ट्रंप ने यह बयान एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में दिया है.

ट्रंप ने एक्सियोस से बातचीत में कहा, 'मैंने कहा, 'बीबी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वरना बहुत जल्द तुम अकेले रह जाओगे.' यूएस प्रेसिडेंट की इस बात से पता चलता है कि उन्हें बात की चिंता है कि नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई तेहरान के साथ राजनयिक समझौते को सुरक्षित करने के प्रयासों को पटरी से उतार सकती है और अमेरिका को क्षेत्रीय संघर्ष में और गहराई तक खींच सकती है.

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ट्रंप ने नेतन्याहू को दी ये सलाह

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को यह चेतावनी ऐसे समय में दी है, जब इजरायल ने रविवार को बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया और एक बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया. बता दें कि ट्रंप महीनों से ईरान के साथ समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कथित तौर पर नेतन्याहू से आगे जवाबी कार्रवाई न करने की सलाह दी है. ट्रंप ने कहा कि बातचीत में कुछ ही दिनों में सफलता मिल सकती है.

ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती

एक्सियोस ने अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों से लिखा, 'ट्रंप के सामने एक कठिन बैलेंस बनाने की चुनौती थी. एक ओर वे ईरानी हमलों का जवाब देने की इजरायल की जरूरत को स्वीकार करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहने से एक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है.'

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ईरान पर सीमित हमले करेगा इजरायल- नेतन्याहू

ट्रंप की आपत्तियों के बावजूद नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस को बताया कि इजरायल सीमित हमले जारी रखेगा. इसके बाद इजरायल ने ईरान में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में तेहरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागीं. अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार, हालांकि अमेरिकी सेना ने इन हमलों में भाग नहीं लिया, लेकिन उसने ईरान से आ रही मिसाइलों को रोकने में इजरायल की मदद की.

ट्रंप की बात पर राजी हुए नेतन्याहू

जैसे-जैसे तनाव बढ़ता गया, ट्रंप ने नेतन्याहू से एक बार और बात की और उन पर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले करने की योजना रोकने का दबाव डाला. इजरायली अधिकारियों ने कहा कि नेतन्याहू आखिरकार इस शर्त पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए कि ईरान आगे और हमले नहीं करेगा. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि क्षेत्र के कई देशों ने उनसे संपर्क कर संयम बरतने की अपील की थी और कहा कि ईरानी अधिकारियों ने मध्यस्थों के माध्यम से संकेत दिया था कि यदि इजरायल भी ऐसा ही करे तो वे हमले रोकने के लिए तैयार हैं.

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