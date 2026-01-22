दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर अपने संबोधन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (22 जनवरी 2026) को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन के बीच जंग को रोकने पर चर्चा की. जेलेंस्की ने घोषणा की है कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका शुक्रवार (23 जनवरी) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक करेंगे.

जेलेंस्की के साथ बैठक अच्छी रही: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक अच्छी रही और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनका संदेश है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटने से पहले ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज या कल पुतिन से मुलाकात करेगा.

उन्होंने कहा, ‘मेरी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से यहां हुई. बैठक अच्छी रही. हम (अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल) आज या कल राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे.’’ बाद में, जेलेंस्की ने कहा कि उनकी ट्रंप के साथ बातचीत सकारात्मक रही. विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अपने विशेष संबोधन के बाद जेलेंस्की ने कहा, ‘बैठक अच्छी रही और यह हमारे देश के हित में थी.’

उन्होंने कहा, ‘किसी भी राष्ट्रपति की तरह, मुझे अपने देश के हितों की रक्षा करनी होती है और इस तरह की बैठकें आम तौर पर कठिन होती हैं, लेकिन हां, आज की बैठक सकारात्मक रही.’ जेलेंस्की ने बताया कि पुतिन के साथ बैठक के अलावा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन की टीम से भी अलग से मुलाकात करेगा और बाद में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अमेरिका, रूस और यूक्रेन की टीमों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है.

पुतिन को युद्ध को समाप्त करना होगा: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति से जब सवाल किया गया कि पुतिन के लिए उनका क्या संदेश है तो उन्होंने कहा, ‘युद्ध को समाप्त करना होगा. बहुत से लोग मारे गए हैं.’ उन्होंने कहा, ‘पिछले महीने करीब 30,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे. यह वास्तव में एक ऐसा युद्ध है जिसे खत्म होना ही चाहिए.’ ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, ‘हमें इसे पूरा करना ही होगा. अगर हम इसे पूरा नहीं करते हैं तो यह शर्मनाक होगा.’

ट्रंप के करीबी जा सकते हैं रूस

अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के गुरुवार को पुतिन से मिलने और युद्ध समाप्त करने की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मॉस्को जाने की चर्चा थी. ट्रंप ने बुधवार को डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक समझौते के काफी करीब हैं. हालांकि उन्होंने पहले सोचा था कि उनके लिए कुछ ही घंटों में इस पर समझौता करना आसान होगा.

ट्रंप चार साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने की शर्तों पर जेलेंस्की और पुतिन को सहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन और जेलेंस्की इस युद्ध को अब खत्म नहीं करते हैं तो वे ‘बेवकूफ’होंगे और वह जानते हैं कि वे ऐसा नहीं हैं. ट्रंप ने जिक्र किया वह युद्धों को सुलझाने में माहिर हैं, हालांकि यह काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए.

पुतिन-जेलेंस्की के बीच नफरत अच्छी बात नहीं: ट्रंप

उन्होंने कहा, ‘युद्ध को रोकना ही होगा. इससे कई जानें बचेंगी, लाखों जानें बचेंगी. यूक्रेन और रूस के बीच, राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है. यह समझौतों के लिए अच्छा नहीं है.’वट्रंप ने कहा, ‘कई बार हमने रूस के साथ करार किया, लेकिन जेलेंस्की सहमत नहीं हुए. यह एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है.’

उन्होंने कहा, ‘यह खून-खराबा है, जो हो रहा है वह भयानक है. ड्रोन हर हफ्ते हजारों लोगों को मार रहे हैं. हमें इसे रोकना होगा.’ इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि उनके दूत अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के दस्तावेजों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे, जो युद्ध के बाद की सुरक्षा गारंटी और आर्थिक सुधार से संबंधित हैं.