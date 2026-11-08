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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS मिडटर्म इलेक्शन में मिली हार पर ट्रंप का बड़ा बयान, 'बड़ा झटका लगा है लेकिन...'

US मिडटर्म इलेक्शन में मिली हार पर ट्रंप का बड़ा बयान, 'बड़ा झटका लगा है लेकिन...'

ट्रंप ने मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार पर चिंता जताते हुए कहा कि मेरे नेतृत्व में जो शेयर बाजार रॉकेट की तरफ ऊपर जा रहा था, उसे एक ही दिन में 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Nov 2026 10:48 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (8 नवंबर, 2026) को हाल ही में हुए मिडटर्म चुनावों के नतीजों को अमेरिकी इतिहास में पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम करार दिया है. दरअसल, मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपनी बढ़त हासिल कर ली है. इसके बाद ट्रंप ने भरोसा जताया कि अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेगा.

इसके साथ ही, ट्रंप ने चुनावी नतीजों को शेयर बाजार में तीन ट्रिलियन डॉलर के भारी नुकसान की वजह बताया. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किए गए एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि चुनाव के नतीजों से देश को बहुत बड़ा झटका लगा है. हालांकि, उन्होंने अपने इकोनॉमिक रिकॉर्ड का बचाव किया और भविष्य में वापसी का भरोसा जताया.

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ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘पिछले चुनाव के नतीजों के साथ अमेरिका ने इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम पीछे की तरफ बढ़ाया है. यहां तक कि शेयर बाजार, जो ट्रंप के नेतृत्व में रॉकेट की तरफ ऊपर जा रहा था, उसे एक ही दिन में 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. हम पहले से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत होकर वापसी करेंगे!’

मिडटर्म चुनावों के नतीजे ट्रंप की राजनीतिक छवि के लिए बड़ा झटका

ट्रंप का यह बयान 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगने के कुछ दिनों के बाद आया है. इन चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने देशभर में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर कंट्रोल हासिल कर लिया. यह डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक छवि के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है.

उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में सक्रिय रूप से प्रचार किया था और अमेरिकी मतदाताओं से बार-बार कहा था कि वे इन चुनावों को उनके राष्ट्रपति कार्यकाल पर जनमत संग्रह के तौर पर देखें. 

यह भी पढ़ेंः हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 08 Nov 2026 10:48 PM (IST)
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