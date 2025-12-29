Russia Ukraine War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच रविवार को एक अहम मुलाकात हुई. इस मुलाकत के बाद यूक्रेन-रूस युद्ध के खत्म होने के बाद उम्मीद बढ़ गई है.

नेताओं ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, हालांकि अब भी एक-दो ऐसे मुद्दे हैं, जो काफी ज्यादा उलझे हुए हैं.

'युद्ध खत्म होने के बेहद करीब'

बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी यह मुलाकात बेहद अच्छी रही. उन्होंने बताया कि मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई. ट्रंप का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है, शायद पहले से कहीं ज्यादा करीब. उन्होंने बताया कि इस मीटिंग के बाद उन्होंने और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से भी बात की है और युद्ध रोकने की दिशा में अच्छी खासी प्रगति हुई है. ट्रंप ने इस युद्ध को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे घातक संघर्षों में से एक बताया.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन के 91 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाए. रूस भी यही चाहता है और पूरी दुनिया चाहती है कि यह जंग अब रुक जाए.

'पुतिन चाहते हैं युद्ध खत्म हो'

ट्रंप ने बताया कि इस बैठक से पहले उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर बात हुई थी. रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आज पुतिन को एक अलग ही अंदाज में देखा. ट्रंप के मुताबिक पुतिन खुद चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया. ट्रंप ने कहा कि उन्हें पुतिन पर भरोसा है.

पुतिन और जेलेंस्की के साथ बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसा जरूर होगा, बस सही समय का इंतजार है. उन्होंने दोहराया कि पुतिन भी इस तरह की बैठक चाहते हैं और उन्होंने खुद यह बात जोर देकर कही है. यूक्रेन जाने की संभावना पर ट्रंप ने कहा कि अगर इससे युद्ध रुकता है और हर महीने करीब 25 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो वह जरूर यूक्रेन जाने को तैयार हैं.

'पुतिन ने दिखाया उदार रवैया'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन आगे बढ़े और सफल हो. उन्होंने कहा, 'यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब मैं राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात कर रहा था तो उन्होंने यूक्रेन को लेकर काफी उदार रुख दिखाया. इसमें बहुत कम कीमतों पर ऊर्जा, बिजली और दूसरी जरूरी चीजें देने की बात भी शामिल है. आज पुतिन से हुई फोन कॉल से कई अच्छी और सकारात्मक बातें निकलकर सामने आई हैं.”

जेलेंस्की ने कही ये बात

बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों के बीच सभी अहम मुद्दों पर अच्छी और विस्तार से बातचीत हुई है. जेलेंस्की ने कहा, 'हमने सभी पहलुओं पर चर्चा की. अमेरिका के 20-पॉइंट शांति प्लान पर 90 प्रतिशत सहमति बन चुकी है. अमेरिका-यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर 100 प्रतिशत सहमति बन गई है.' यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि सैन्य पहलुओं पर भी बात बन गई है. इसके साथ ही योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके आलावा आगे की कार्रवाई के क्रम पर भी बातचीत हुई है.

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सुरक्षा गारंटी स्थायी शांति हासिल करने का एक बेहद अहम कदम है. इस दिशा में दोनों देशों की टीमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार काम करती रहेंगी. जेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन शांति के लिए पूरी तरह तैयार है.

जनवरी में वॉशिंगटन में होगी बैठक

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया जनवरी महीने में ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में यूक्रेन और यूरोप के नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे.