हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनहीं मिलेंगे ट्रंप-पुतिन, हंगरी में होने वाला शिखर सम्मेलन स्थगित, क्रेमलिन ने कहा- अभी बहुत तैयारी की जरूरत

नहीं मिलेंगे ट्रंप-पुतिन, हंगरी में होने वाला शिखर सम्मेलन स्थगित, क्रेमलिन ने कहा- अभी बहुत तैयारी की जरूरत

Russia Ukraine War: अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप-पुतिन के मिलने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया. दोनों नेता यूक्रेन में चल रहे जंग पर चर्चा करने वाले थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाला शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है. एक अमेरिकी अधिकारी ने मंगलवार (21 अक्टूबर 2025) को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक की कोई योजना नहीं है. यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई बातचीत के एक दिन बाद हुई.

बहुत तैयारी की जरूरत है अभी: क्रेमलिन 

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में चल रहे जंग पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले थे. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत तैयारी की जरूरत है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में अपने इस रुख से पलटते हुए कहा था कि यूक्रेन को अपना क्षेत्र छोड़ना होगा. हालांकि उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि यूक्रेन रूस से हारी हुई जमीन वापस जीत सकता है. हालांकि, पिछले हफ्ते पुतिन के साथ फोन पर बातचीत कर और उसके बाद शुक्रवार (17 अक्टूबर 2025) को जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने एक बार फिर अपना रुख बदला और दोनों देशों से तुरंत युद्ध रोकने का आह्वान किया.

'मांगों को लेकर चरमपंथी रुख अपना रहा मॉस्को'

ट्रंप और पुतिन के बीच 16 अक्टूबर 2025 को फोन पर बात हुई थी. इसके बाद दोनों नेता बुडापोस्ट में मिलने पर राजी हुए थे. ट्रंप और पुतिन की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में अलास्का में हुई थी. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच प्रस्तावित तैयारी सत्र को फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि अमेरिका को चिंता है कि मॉस्को अपनी मांगों को लेकर चरमपंथी रुख अपना रहा है.

नहीं बदला है रूस का रुख: लावरोव 

लावरोव ने सीएनएन के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि अगस्त में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद से रूस का रुख नहीं बदला है. लावरोव ने बताया कि उन्होंने सोमवार (20 अक्टूबर 2025) को मार्को रुबियो के साथ फोन पर बातचीत में भी यही बातें कही थी. व्हाइट हाउस ने उस बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन कहा कि दोनों विदेश मंत्री इस हफ्ते आमने-सामने नहीं मिलेंगे. रूस इस बात पर जोर देता है कि किसी भी स्थायी समझौते के लिए जंग के मूल कारणों से निपटना जरूरी है.

ये भी पढ़ें : गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान

Published at : 21 Oct 2025 11:25 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin Ukraine RUSSIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
हेल्थ
महिलाओं में कम हुआ ओमेगा-3 का लेवल तो घेर लेती है यह खतरनाक बीमारी, जान लें इससे बचने का तरीका
महिलाओं में कम हुआ ओमेगा-3 का लेवल तो घेर लेती है यह खतरनाक बीमारी, जान लें इससे बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
लंदन में मिल रहा देसी स्वाद! इंग्लैंड की गलियों में बिहारी समोसों के लिए लाइन लगा रहे लोग- वीडियो वायरल
लंदन में मिल रहा देसी स्वाद! इंग्लैंड की गलियों में बिहारी समोसों के लिए लाइन लगा रहे लोग- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान
घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान
विश्व
'अगर पुतिन का विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो...' विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दी चेतावनी
'अगर पुतिन का विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो...' विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दी चेतावनी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget