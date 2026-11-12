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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्ववेटरन्स डे पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान युद्ध 93 प्रतिशत जीते, लेकिन पूरी विजय चाहिए

वेटरन्स डे पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान युद्ध 93 प्रतिशत जीते, लेकिन पूरी विजय चाहिए

डोनाल्ड ट्रंप ने वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों और मौजूदा सैन्यकर्मियों को सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हुए दावा किया कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 08:03 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वेटरन्स डे (पूर्व सैनिक दिवस) के अवसर पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हुए दावा किया कि अमेरिका यह युद्ध जीत चुका है. उन्होंने कहा कि अब केवल यह तय करना बाकी है कि युद्ध कब समाप्त करना है. अमेरिका 93 प्रतिशत नहीं, बल्कि पूरी जीत चाहता है. 

ट्रंप ने यह बात वर्जीनिया स्थित आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में आयोजित समारोह के दौरान कही. इस मौके पर उन्होंने देश के पूर्व सैनिकों और मौजूदा सैन्यकर्मियों के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति आभार जताया. साथ ही ईरान को दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश बताते हुए कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके.

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उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के काम की तारीफ की
समारोह की शुरुआत में ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तारीफ करते हुए कहा कि वह शानदार काम कर रहे हैं और इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया. इसके बाद उन्होंने आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान को विशेष स्थान बताते हुए कहा कि यहां की पहाड़ियां और पत्थरों पर अंकित वीर सैनिकों के नाम अमेरिका के महान नायकों की याद दिलाते हैं. ये नाम 250 वर्षों की सैन्य सेवा, वीरता और बलिदान का सम्मान करते हैं, जिसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है.

ट्रंप ने कहा कि वेटरन्स डे पर अमेरिका उन सभी देशभक्तों के प्रति आभार जताता है, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया. उन्होंने उन सैनिकों को भी याद किया, जिन्होंने युद्ध लड़े, सैन्य वर्दी पहनी, दुश्मनों का सामना किया और हर मोर्चे पर उन्हें हराया. उनके मुताबिक, सैनिकों ने युद्ध के दौरान आने वाली चुनौतियों और जिम्मेदारियों को उठाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है.

सेना के सभी अंगों के पूर्व सैनिकों को किया नमन
ट्रंप ने आर्लिंगटन और देशभर में मौजूद पूर्व सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देते हुए कहा कि अमेरिका उनके प्रति गहरा सम्मान, प्रेम और पूरी निष्ठा का वादा करता है. उन्होंने लोगों से अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना, अंतरिक्ष सेना, तटरक्षक बल और मरीन कॉर्प्स के सभी पूर्व सैनिकों के योगदान के लिए आभार जताने की अपील की. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर सैनिकों का सम्मान किया.

बोले- ईरान के खिलाफ अमेरिका ने 1979 से जारी युद्ध का जवाब दिया
ट्रंप ने वेटरन्स डे के मौके पर मौजूदा सैन्यकर्मियों का भी विशेष रूप से आभार जताया. उन्होंने कहा कि ये सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके.

ईरान के साथ संघर्ष का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू नहीं किया. ईरान 1979 से अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है. इस मामले का समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था."

ईरान को अमेरिकी कार्रवाई में पहुंचा भारी नुकसान
उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने आखिरकार ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की. ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका ने पूरी ताकत से जवाब दिया और जीत हासिल की. हालांकि, उन्होंने कहा कि अब सवाल केवल यह है कि युद्ध कब समाप्त किया जाए. अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जीत पूरी हो, न कि 93 प्रतिशत. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसे पहले जैसी स्थिति में लौटने के लिए 25 साल लग जाएंगे. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अमेरिका को आगे ईरान के किसी और हिस्से को नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब ईरान को अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए काफी काम करना होगा.

पूर्व सैनिकों के सम्मान में बनेगा भव्य विजय स्मारक
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने हर चुनौती का सामना किया, हर खतरे का जवाब दिया और देश की सुरक्षा के लिए युद्ध का हर बोझ उठाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां शांति और प्रेम के साथ जीवन बिता सकें.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि जल्द ही पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक भव्य विजय मेहराब (ट्रायम्फल आर्क) समर्पित की जाएगी. यह स्मारक अमेरिका के पूर्व सैनिकों और सैन्य बलों के सम्मान में बनाया जाएगा. ट्रंप ने कहा कि इस तरह के स्मारक का इंतजार पिछले 200 वर्षों से किया जा रहा है.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 12 Nov 2026 08:03 AM (IST)
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