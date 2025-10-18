ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को आदेश दिए कि 1 नवंबर से आयातित मध्यम और भारी ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% नया टैरिफ लगाया जाएगा. इसके साथ ही आयातित बसों पर 10% टैरिफ लागू होगा..अधिकारियों के अनुसार ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य अधिक ऑटो उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करना है. हालांकि, यह मेक्सिको के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यह अमेरिका को मध्यम और भारी ट्रकों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है.

ट्रंप ने क्या दिया आदेश?

ट्रंप के आदेश के अनुसार अमेरिकी वाहन निर्माता 2030 तक अमेरिका में असेंबल किए गए वाहनों के लिए सुझाए गए खुदरा मूल्य का 3.75% क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं. यह क्रेडिट आयातित पुर्जों पर टैरिफ की लागत को कम करने में मदद करेगा. इसी तरह अमेरिकी इंजन निर्माण और अमेरिकी मध्यम और भारी ट्रक उत्पादन के लिए भी 3.75% क्रेडिट बढ़ाया गया है.

नए टैरिफ में क्या-क्या शामिल?

नए टैरिफ में श्रेणी 3 से श्रेणी 8 तक के सभी ट्रक शामिल हैं. इनमें बड़े पिक-अप ट्रक, मूविंग ट्रक, कार्गो ट्रक, डंप ट्रक और 18-पहिया ट्रैक्टर शामिल हैं. ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी निर्माता कंपनियों को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उठाया गया है. इस फैसले से पैकर के स्वामित्व वाली पीटरबिल्ट और केनवर्थ- डेमलर ट्रक के स्वामित्व वाली फ्रेटलाइनर जैसी कंपनियों को फायदा होगा.

अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप से की ये अपील

अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पहले ट्रंप से अपील की थी कि ट्रकों पर नए टैरिफ न लगाए जाएं. उनका कहना था कि आयात के शीर्ष पांच स्रोत मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड अमेरिका के सहयोगी या नजदीकी साझेदार हैं और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं.

यह आदेश जीएम, फोर्ड, टोयोटा, स्टेलंटिस, होंडा, टेस्ला और अन्य वाहन निर्माताओं को पहले से लगाए गए आयातित ऑटो पार्ट्स शुल्क से वित्तीय राहत भी देता है. वाणिज्य विभाग ने जून में कहा था कि उसने आयातित ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर शुल्क कम करने के लिए अप्रैल 2026 तक पात्र अमेरिकी असेंबल्ड वाहनों के मूल्य का 3.75% ऑफसेट देने की योजना बनाई है. इसके बाद दूसरे वर्ष यह 2.5% होगा.

रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने क्या कहा?

रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने कहा कि संशोधित क्रेडिट इसे पांच वर्षों तक बढ़ाता है, पूरे वर्ष 3.75% पर बनाए रखता है और इसे अधिक पुर्जों तक बढ़ाता है. इससे यह वाहन निर्माता कंपनियों के लिए अधिक मूल्यवान हो जाता है और कंपनियों को उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है.

