हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?

ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 नवंबर से आयातित ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% और बसों पर 10% टैरिफ लगाने का आदेश दिया है. यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उठाया गया है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 18 Oct 2025 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को आदेश दिए कि 1 नवंबर से आयातित मध्यम और भारी ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% नया टैरिफ लगाया जाएगा. इसके साथ ही आयातित बसों पर 10% टैरिफ लागू होगा..अधिकारियों के अनुसार ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य अधिक ऑटो उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करना है. हालांकि, यह मेक्सिको के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यह अमेरिका को मध्यम और भारी ट्रकों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है.

ट्रंप ने क्या दिया आदेश?

ट्रंप के आदेश के अनुसार अमेरिकी वाहन निर्माता 2030 तक अमेरिका में असेंबल किए गए वाहनों के लिए सुझाए गए खुदरा मूल्य का 3.75% क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं. यह क्रेडिट आयातित पुर्जों पर टैरिफ की लागत को कम करने में मदद करेगा. इसी तरह अमेरिकी इंजन निर्माण और अमेरिकी मध्यम और भारी ट्रक उत्पादन के लिए भी 3.75% क्रेडिट बढ़ाया गया है.

नए टैरिफ में क्या-क्या शामिल?

नए टैरिफ में श्रेणी 3 से श्रेणी 8 तक के सभी ट्रक शामिल हैं. इनमें बड़े पिक-अप ट्रक, मूविंग ट्रक, कार्गो ट्रक, डंप ट्रक और 18-पहिया ट्रैक्टर शामिल हैं. ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी निर्माता कंपनियों को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उठाया गया है. इस फैसले से पैकर के स्वामित्व वाली पीटरबिल्ट और केनवर्थ- डेमलर ट्रक के स्वामित्व वाली फ्रेटलाइनर जैसी कंपनियों को फायदा होगा.

अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप से की ये अपील

अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पहले ट्रंप से अपील की थी कि ट्रकों पर नए टैरिफ न लगाए जाएं. उनका कहना था कि आयात के शीर्ष पांच स्रोत मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड अमेरिका के सहयोगी या नजदीकी साझेदार हैं और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं.

यह आदेश जीएम, फोर्ड, टोयोटा, स्टेलंटिस, होंडा, टेस्ला और अन्य वाहन निर्माताओं को पहले से लगाए गए आयातित ऑटो पार्ट्स शुल्क से वित्तीय राहत भी देता है. वाणिज्य विभाग ने जून में कहा था कि उसने आयातित ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर शुल्क कम करने के लिए अप्रैल 2026 तक पात्र अमेरिकी असेंबल्ड वाहनों के मूल्य का 3.75% ऑफसेट देने की योजना बनाई है. इसके बाद दूसरे वर्ष यह 2.5% होगा.

रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने क्या कहा?

रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने कहा कि संशोधित क्रेडिट इसे पांच वर्षों तक बढ़ाता है, पूरे वर्ष 3.75% पर बनाए रखता है और इसे अधिक पुर्जों तक बढ़ाता है. इससे यह वाहन निर्माता कंपनियों के लिए अधिक मूल्यवान हो जाता है और कंपनियों को उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है.

ये भी पढ़ें-

T-Dome: चीन के फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?

Published at : 18 Oct 2025 11:14 AM (IST)
Tags :
Tariff DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब 28 साल बाद छलका दर्द, बोलीं- 'बेटी ने सीडी तोड़ दी थी'
शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब 28 साल बाद छलका दर्द, बोलीं- 'बेटी ने सीडी तोड़ दी थी'
शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब छलका दर्द
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
नौकरी
ONGC में निकली 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
ONGC में निकली 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
जनरल नॉलेज
Indian Government Finance: भारत सरकार के पैसों का कौन रखता है लेखा-जोखा, जानें किसके हाथ में होता है पूरा हिसाब-किताब
भारत सरकार के पैसों का कौन रखता है लेखा-जोखा, जानें किसके हाथ में होता है पूरा हिसाब-किताब
यूटिलिटी
ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान, तो करना पड़ सकता है चेंज, रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान, तो करना पड़ सकता है चेंज, रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget