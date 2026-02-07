ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें

अमेरिका और भारत ने शुक्रवार (6 फरवरी 2026) को एक अंतरिम व्यापार समझौते (इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट) का ढांचा जारी किया है. इस समझौते से दोनों देशों के बीच एक बड़े और स्थायी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम तेज हो गया है. हाल के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच यह कदम दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और अमेरिका इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू करेंगे और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे. इसका मकसद ऐसा व्यापार समझौता बनाना है, जिससे दोनों देशों को बराबर का फायदा हो. इसे भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए एक अहम उपलब्धि बताया गया है.

ट्रंप ने हटाया 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ

रॉयटरर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्रेमवर्क से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को हटा रहा है. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह फैसला लागू किया. यह टैरिफ भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाया गया था. ट्रंप का दावा था कि भारत अपने व्यापारिक अवरोधों को कम करेगा और अमेरिका से तेल समेत अन्य उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा. हालांकि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर संतुलित रुख अपनाया है.

30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार तक भारतीय निर्यात को पहुंच

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस फ्रेमवर्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासकर MSMI, किसानों और मछुआरों के लिए अमेरिका जैसे 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले विशाल बाजार के दरवाजे खुलेंगे. इससे निर्यात बढ़ेगा और महिलाओं व युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. पीयूष गोयल के अनुसार, इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करेगा. इससे भारतीय वस्त्र और परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बड़ा फायदा मिलेगा.

कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ शून्य, मेक इन इंडिया को बढ़ावा

इस अंतरिम समझौते के तहत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण तथा विमान के पुर्जों सहित कई भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने टैरिफ पूरी तरह शून्य करने पर सहमति जताई है. इससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी और मेक इन इंडिया पहल को भी सीधा लाभ मिलेगा.

किसानों और डेयरी सेक्टर के हित पूरी तरह सुरक्षित

पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि इस समझौते में भारतीय किसानों और ग्रामीण आजीविका के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है. मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है.