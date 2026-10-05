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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'125 मिलियन लोग...', ट्रंप ने कर दिया ब्लंडर, ब्राजील की जगह लिखा भारत का नाम

'125 मिलियन लोग...', ट्रंप ने कर दिया ब्लंडर, ब्राजील की जगह लिखा भारत का नाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया पर ब्राजील इलेक्शन को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई. इसमें ट्रंप की ओर से बड़ा ब्लंडर हो गया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 05 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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ब्राजील में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे हैं. इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद उनका मजाक बन गया. ट्रंप ने ब्राजील की जगह पोस्ट में भारत का नाम लिख दिया. उनकी तरफ से हुआ यह ब्लंडर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. ट्रप की ओर पहले भी कई गलतियां हो चुकी हैं. अहम बात यह भी है कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट के जरिए अमेरिका में होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिया है. 

ट्रंप ने सोशल पोस्ट में ब्लंडर तो किया ही है. उन्होंने इसके साथ ही अमेरिकी इलेक्शन सिस्टम पर निशाना भी साधा. उन्होंने ट्रूथ पर शेयर की पोस्ट में लिखा, 'भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 125 मिलियन लोगों ने आज पहले राउंड की वोटिंग की. चुनाव खत्म होने के बाद जल्द ही नतीजे भी आ जाएंगे. वहीं डेट्रॉइट, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया और अमेरिका के कई अन्य शहरों और राज्यों में, जहां वोट देने वालों की संख्या बहुत कम होती है, नतीजों की गिनती करने में अक्सर हफ्तों लग जाते हैं. अमेरिका में वोटिंग सिस्टम भ्रष्ट है.'

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125 मिलियन लोग...', ट्रंप ने कर दिया ब्लंडर, ब्राजील की जगह लिखा भारत का नाम

बोल्सोनारो और लूला का कैसा रहा प्रदर्शन

गौरतलब है कि ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 98.81 प्रतिशत वोटों की गिनती पूरी होने तक बोल्सोनारो को 47.24 प्रतिशत वोट मिले, जबकि लूला को 44.91 प्रतिशत वोट हासिल हुए. पहले दौर में दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से आगे रहे. हालांकि, वह सीधे जीत के लिए जरूरी 50 प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर सके.

अब दोनों उम्मीदवारों के बीच 25 अक्टूबर को दूसरे दौर का मुकाबला होगा. ब्राजील की चुनाव व्यवस्था के मुताबिक, पहले दौर में जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है. दोनों में से कोई भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका, इसलिए अब दोनों दूसरे दौर में आमने-सामने होंगे.

यह भी पढ़ें : '10 अक्टूबर को कॉकरोच...', सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर क्या बोले सौरव दास

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 05 Oct 2026 09:35 AM (IST)
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