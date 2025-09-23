गर्भवती महिलाओं को ट्रंप ने दे डाली कौन सी बड़ी सलाह? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटिज्म के कारणों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को एसिटामिनोफेन (अमेरिका में टाइलेनॉल या पेरासिटामोल) का इस्तेमाल सीमित करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है.

यह घोषणा अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव, रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में कई महीनों तक की गई व्यापक जांच के बाद की गई है. ट्रंप ने दावा किया कि गर्भवती महिलाओं द्वारा पेरासिटामोल का उपयोग करने से ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है. जबकि इस दावे का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों ने जोरदार विरोध किया और अपनी स्टडी से इसका खंडन किया है.

क्या सही बोल रहे हैं ट्रंप?

द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस से बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने "इस बैठक के लिए 20 वर्षों तक इंतजार किया…ऐसा नहीं है कि सब कुछ 100% समझ लिया गया है या जान लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत प्रगति की है." उन्होंने साथ ही कहा: "टाइलेनॉल (पेरासिटामोल) लेना अच्छा नहीं है... सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भवती होने के दौरान इस दवा के उपयोग को सीमित करने के बारे में अपने डॉक्टरों से बात करनी चाहिए." बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी पर जोर देते हुए कहा: "टाइलेनॉल न लें."

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने लंबे समय से खारिज किए गए दावों को भी हवा दी कि टीकों या टाइमिंग शॉट्स में मौजूद तत्व मिलकर अमेरिका में ऑटिज्म की बढ़ती दरों में योगदान दे सकते हैं, जबकि इसके लिए उन्होंने कोई चिकित्सीय सबूत नहीं दिए. ट्रंप ने कहा कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) जल्द ही डॉक्टरों को गर्भावस्था के दौरान टाइलेनॉल की सिफारिश सीमित करने के लिए नोटिस भेजेगा. इसे तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि "चिकित्सकीय रूप से आवश्यक न हो", जैसे कि बुखार के इलाज के लिए.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्चर मोटे तौर पर इस बात से सहमत हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल संयोजन के कारण होता है. पेरासिटामोल और ऑटिज्म के बीच किसी भी संभावित लिंक के बारे में डेटा अनिर्णायक है और इस पर रिसर्च जारी है.

ट्रंप के फैसले को किसने बताया खतरनाक?

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, NYU के मेडिकल एथिक्स डिवीजन के प्रमुख आर्थर कैपलान ने ट्रंप के फैसले को खतरनाक, अवैज्ञानिक और "गलत सूचना से भरा" बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से गर्भवती महिलाएं खुद को दोषी महसूस कर सकती हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है.

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने स्वास्थ्य संबंधी विवादित दावे किए हैं. उनके पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कोरोनोवायरस महामारी के शुरुआती दिनों में कई वैज्ञानिक रूप से गलत सुझाव दिए थे, जैसे कि कीटाणुनाशक इंजेक्ट करने से कोरोना में मदद मिल सकती है.

