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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन में स्टारलिंक को लेकर दिक्कत! ट्रंप ने बताया एलन मस्क से क्यों करेंगे बात

यूक्रेन में स्टारलिंक को लेकर दिक्कत! ट्रंप ने बताया एलन मस्क से क्यों करेंगे बात

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन की स्टारलिंक संचार सेवा में कोई समस्या बनी रहती है तो वह स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क से बात कर उसे सुलझाएंगे. हालांकि स्टारलिंक की गति पर पाबंदियां अब भी जारी हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 07:18 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन की स्टारलिंक संचार सेवा तक पहुंच को लेकर अगर कोई समस्या बनी रहती है तो वह स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क से बात करेंगे. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि स्टारलिंक सेवा की गति पर लगी पाबंदियां अब भी जारी हैं. 

यह दावा ट्रंप के उस बयान से अलग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के लिए सेवा पूरी तरह बहाल कर दी गई है. स्टारलिंक की सेवाओं पर प्रतिबंधों को लेकर चिंता है कि इससे रूस के खिलाफ सैन्य अभियानों में यूक्रेन की उपग्रह संचार प्रणाली के इस्तेमाल पर असर पड़ सकता है.

ट्रंप बोले- समस्या है तो ठीक करा दूंगा

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर अभी तक एलन मस्क से बात नहीं की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करेंगे. ट्रंप ने कहा, “अगर कोई समस्या है, तो मैं उसे ठीक करा दूंगा.”

ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया था कि यूक्रेन की स्टारलिंक सेवा तक पहुंच बहाल कर दी गई है. हालांकि, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, शुक्रवार को यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि सेवा की गति पर पाबंदियां अब भी लागू हैं. इससे सेवा की वास्तविक स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के बयानों में अंतर सामने आया है.

मस्क के बचाव में उतरे अमेरिकी राष्ट्रपति

स्टारलिंक विवाद के बीच ट्रंप ने एलन मस्क का बचाव भी किया. उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मस्क निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे. ट्रंप ने कहा, “एलन कभी कुछ गलत नहीं करेंगे. मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं. वह निष्पक्ष व्यक्ति हैं.”

इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि यूक्रेन की सेना के लिए अहम संचार व्यवस्था पर किसी निजी कंपनी का कितना नियंत्रण होना चाहिए. स्टारलिंक स्पेसएक्स की उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है, जबकि स्टारशील्ड उसकी सैन्य जरूरतों के लिए विकसित संचार प्रणाली है.

रूसी मोर्चे के पीछे ड्रोन संचालन पर असर की आशंका

यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, सैन्य उपयोग वाली स्टारशील्ड प्रणाली पर लगी पाबंदियों से रूस की अग्रिम पंक्तियों के पीछे काम करने वाले कुछ ड्रोन के संचालन में बाधा आई है. इसके साथ ही रूस के हमलों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल होने वाली वायु रक्षा प्रणालियों पर भी असर पड़ने की बात कही गई है.

सैन्य अभियानों में उपग्रह संचार की अहम भूमिका को देखते हुए इस विवाद ने यूक्रेन, अमेरिका और एलन मस्क के बीच तनाव बढ़ाया है. सवाल यह भी है कि यूक्रेन की सैन्य जरूरतों के लिए जरूरी तकनीक तक पहुंच को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए.

ट्रंप और मस्क के रिश्तों में पहले भी आया था तनाव

ट्रंप और मस्क के संबंधों में पहले भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले साल मस्क ने सरकारी खर्च घटाने के उद्देश्य से गठित सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व किया था. इसके बाद दोनों के बीच सार्वजनिक रूप से मतभेद सामने आए थे.

हालांकि, हाल के महीनों में दोनों के संबंध सुधरते दिखाई दिए हैं. सितंबर में मस्क ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक राजकीय भोज में भी हिस्सा लिया था.

यह भी पढ़िएः 'फ्री कश्मीर, फ्री शरजील...', जामिया में आपत्तिजनक नारे-प्रदर्शन, इमरान मसूद डिटेन

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 24 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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