ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: ट्रंप रोकेंगे इजरायल की $4 अरब की सैन्य मदद, 3,000 US सैनिकों के बीच क्यों लिया यह फैसला?

Explained: ट्रंप रोकेंगे इजरायल की $4 अरब की सैन्य मदद, 3,000 US सैनिकों के बीच क्यों लिया यह फैसला?

यह घोषणा चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पारंपरिक रूप से इज़राइल और नेतन्याहू का सबसे कट्टर समर्थक माना जाता रहा है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 05 Nov 2026 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि वाशिंगटन 2026 के अंत तक इज़राइल को दी जाने वाली लगभग $4 अरब (3.8 बिलियन डॉलर) की सालाना सैन्य सहायता को बंद कर देगा. उनका तर्क है कि इज़राइल अब एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसे अमेरिकी करदाताओं के पैसे की आवश्यकता नहीं है. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के दिन आई इस घोषणा ने न केवल अमेरिकी राजनीति में खलबली मचाई है, बल्कि इज़राइल के भीतर भी एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है.

ट्रंप ने क्या कुछ कहा

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
विश्व
US मिड-टर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत पर कमला हैरिस ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?
US मिड-टर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत पर कमला हैरिस ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?
विश्व
'हम हार गए क्योंकि... ', मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर जेडी वेंस बोले- खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा
'हम हार गए क्योंकि... ', मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर जेडी वेंस बोले- खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा
विश्व
US चुनाव में ट्रंप को लगे बड़े झटके पर आया चीन से रिएक्शन, जानें क्या कहा
US चुनाव में ट्रंप को लगे बड़े झटके पर आया चीन से रिएक्शन, जानें क्या कहा

3 नवंबर को फॉक्स न्यूज़ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जिस समय अमेरिकी नागरिक मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान कर रहे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस फंडिंग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को लेकर एक सहमति बनाई है.

हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सहायता राशि बंद होने के बाद भी अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी (इजरायल) को आधुनिक हथियार बेचना जारी रखेगा और किसी भी बड़े संकट की स्थिति में उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा.

ऊपरी तौर पर यह घोषणा चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पारंपरिक रूप से इज़राइल और नेतन्याहू का सबसे कट्टर समर्थक माना जाता रहा है. हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 2028 तक प्रभावी मौजूदा विधिक समझौते के रहते हुए इस कटौती को कानूनी और बजटीय रूप से कैसे लागू किया जाएगा.

इस फैसले का समय और अमेरिकी घरेलू राजनीति

ट्रंप द्वारा इस घोषणा के लिए मध्यावधि चुनाव के दिन को चुनने के पीछे गहरी रणनीतिक और घरेलू राजनीतिक चाल मानी जा रही है. गाजा संघर्ष के बाद अमेरिका में इज़राइल को दी जाने वाली अंधाधुंध सैन्य सहायता को लेकर जनसमर्थन तेजी से गिरा है. ट्रंप ने स्वीकार किया कि इज़राइल को दी जाने वाली वित्तीय मदद डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन चुकी थी.

ट्रंप ने विशेष रूप से मिशिगन के नए डेमोक्रेटिक सीनेटर अब्दुल अल-सैयद का जिक्र करते हुए कहा, "हमें अल-सैयद जैसे वामपंथी विचारकों की बातें सुनकर अपना बजट क्यों खर्च करना चाहिए, जबकि इजरायल को इस पैसे की जरूरत ही नहीं है?"

'क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी' के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 48% अमेरिकी मतदाता और 66% डेमोक्रेटिक समर्थक मानते हैं कि अमेरिका इज़राइल का जरूरत से ज्यादा समर्थन कर रहा है. 2017 में यह आंकड़ा क्रमशः केवल 16% और 20% था.

अमेरिका इज़राइल को कितनी सैन्य सहायता देता है?

1948 में इज़राइल की स्थापना के बाद से वह अमेरिकी विदेशी सहायता का सबसे बड़ा वैश्विक प्राप्तकर्ता रहा है.

CAAQ3ecQahcKEwivq-ek1e-XAxUAAAAAHQAAAAAQNQ">
मद / ढांचा विवरण एवं वार्षिक आवंटन
मूल समझौता  2016 में राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा हस्ताक्षरित 10-वर्षीय द्विपक्षीय समझौता (2019-2028).
कुल बजट 10 वर्षों में $38 अरब (प्रतिवर्ष औसतन $3.8 अरब).
FMF (फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग) $3.3 अरब प्रतिवर्ष (केवल अमेरिकी सैन्य उपकरण और सेवाएं खरीदने हेतु).
मिसाइल रक्षा कार्यक्रम $500 मिलियन प्रतिवर्ष (आयरन डोम, एरिज, डेविड्स स्लिंग विकास हेतु).
 
फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग (FMF) के तहत मिलने वाला पैसा नकद के रूप में इज़राइल को नहीं दिया जाता. इज़राइल इस फंड का उपयोग केवल अमेरिकी रक्षा कंपनियों (जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग) से फाइटर जेट, गोला-बारूद और तकनीक खरीदने में करता है. अतः इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा अंततः अमेरिकी रक्षा उद्योग और अर्थव्यवस्था में ही लौटता है.
 
इजरायली राजनीति पर असर: नेतन्याहू के लिए नया संकट

इज़राइल के भीतर यह घोषणा ऐसे नाज़ुक समय पर आई है जब बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गठबंधन सरकार को बचाने और अगली सरकार बनाने की राजनीतिक जोड़-तोड़ में उलझे हुए हैं. ट्रंप के साथ उनकी घनिष्ठता हमेशा से उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती रही है, लेकिन इस घोषणा के बाद विपक्ष ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं:

गादी आइसेनकोट (पूर्व सैन्य प्रमुख व नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी ने कहा

"अमेरिका के साथ इज़राइल के रणनीतिक संबंध हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ हैं. यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों को इस रणनीतिक बदलाव की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है. यह बेंजामिन नेतन्याहू के गैर-जिम्मेदाराना नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है. अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता."

यायर गोलन डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख नेता है उन्होंने कहा

"ऐसे समय में जब युद्ध के कारण इज़राइल का रक्षा बजट ऐतिहासिक स्तर पर है, जब हमारे वायु रक्षा हथियार और गोला-बारूद घट रहे हैं. तब अमेरिकी सहायता का रुकना नेतन्याहू की एक और कूटनीतिक विफलता है. यह देश की सुरक्षा के लिए गंभीर झटका है."

नेतन्याहू ने जनवरी 2026 में 'द इकोनॉमिस्ट' को दिए एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि वे अगले दशक में अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना चाहते हैं ताकि इजरायल पर अमेरिकी सांसदों का राजनीतिक दबाव कम हो सके. हालांकि, ट्रंप द्वारा इसे अचानक और एकतरफा तरीके से 2026 में ही रोकने की बात कहना नेतन्याहू की रणनीतिक योजना से बिल्कुल अलग है.

क्या ट्रंप कानूनी रूप से इस सहायता को तुरंत रोक सकते हैं?

केवल राष्ट्रपति की घोषणा मात्र से यह वित्तीय सहायता तुरंत नहीं रुक सकती. अमेरिकी संविधान के तहत बजट और विदेशी सहायता आवंटित करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस के पास होता है.

2016 में हुआ 10-वर्षीय समझौता (MoU) वित्तीय वर्ष 2028 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी है. इसे तय समय से पहले समाप्त करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में कानून पारित करना होगा या फिर द्विपक्षीय संधि को नए सिरे से पुनर्गठित करना होगा.

अमेरिका का शक्तिशाली 'डिफेंस-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स' और इज़राइल समर्थक लॉबी समूह (जैसे AIPAC) भी इस सहायता को अचानक रोके जाने का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों के रक्षा सौदों पर सीधा असर पड़ेगा.

डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम मध्य पूर्व की भू-राजनीति और अमेरिकी विदेश नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का संकेत देता है. जहां एक ओर ट्रंप इसे अपने 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) एजेंडे और घरेलू चुनावी गणित के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इज़राइल के लिए यह अपनी सैन्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता को तेजी से बढ़ाने की एक अनिवार्य चुनौती बन गया है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Benjamin Netanyahu Explainer DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
विश्व
US मिड-टर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत पर कमला हैरिस ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?
US मिड-टर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत पर कमला हैरिस ने जताई खुशी, जानें क्या कहा?
विश्व
'हम हार गए क्योंकि... ', मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर जेडी वेंस बोले- खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा
'हम हार गए क्योंकि... ', मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर जेडी वेंस बोले- खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा
विश्व
US चुनाव में ट्रंप को लगे बड़े झटके पर आया चीन से रिएक्शन, जानें क्या कहा
US चुनाव में ट्रंप को लगे बड़े झटके पर आया चीन से रिएक्शन, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
बिहार
मधुबनी गोलीकांड में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; आरोपी ASI की तलाश में 12 टीम
मधुबनी गोलीकांड में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; आरोपी ASI की तलाश में 12 टीम
इंडिया
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
क्रिकेट
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव, अध्यक्ष पद की रेस में 9 उम्मीदवार
AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव, अध्यक्ष पद की रेस में 9 उम्मीदवार
ट्रेंडिंग
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
जनरल नॉलेज
Tiger vs Dog Fight: क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?
क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget