'ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, उसी में भलाई', डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को फिर दी धमकी

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. ईरान को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है. उन्होंने कहा कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, उसी में उसकी भलाई है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हथियार दुनिया में सबसे खतरनाक हैं.

ट्रंप ने ईरान को दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दो टूक कहा गया है कि ईरान के साथ कोई भी डील नहीं की जाएगी, सिवाय सरेंडर करने के. इसके बाद वहां एक ऐसे नेता का चयन किया जाएगा, जो ईरान के लिए बेहतर हो. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए भी यूएस और उसके सहयोगी बेहतर और जरूरी कदम उठाएंगे.

ईरान पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप ?

ट्रंप ने कहा, 'ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा, इसके अलावा समझौता करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है. इसके बाद हम ईरान में एक ऐसे नेता का चयन करेंगे जो स्वीकार्य हो. ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे और उसे आर्थिक रूप से पहले से भी कहीं बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे.'

US President Donald Trump posts on Truth Social- "There will be no deal with Iran except unconditional surrender..." pic.twitter.com/IXKdTVcleL — ANI (@ANI) March 6, 2026

ईरान के नए सुप्रीम लीडर का अब तक नहीं हुआ ऐलान

इससे पहले ट्रंप यह भी साफ कह चुके हैं कि ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजताबा खामेनेई उत्तराधिकारी के तौर पर उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं हैं. ट्रंप ने कहा था कि उनको खामेनेई का बेटा मोजतबा खामेनेई मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा था, अमेरिका ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहता है, जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए. मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर ट्रंप ने कहा, वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. खामेनेई का बेटा एक नासमझ है. बता दें कि इजरायल-ईरान युद्ध को करीब एक सप्ताह बीत चुका है लेकिन ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान नहीं किया है.