अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को धमकी दे रहे हैं. उन्होंने मंगलवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया है. ट्रंप ने कहा है कि अगर होर्मुज नहीं खोला गया तो पावर प्लांट और पुलों को तबाह कर देंगे. इस बीच भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक नेता रो खन्ना ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि ईरान को गालियां देने से होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा. इसके लिए बराक ओबामा जैसी कूटनीति की जरूरत है.



रो खन्ना ने एनबीसी न्यूज के कार्यक्रम में ट्रंप की उस पोस्ट पर भी हैरानी जताई, जिसमें ईरान के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. ट्रंप ने रविवार को ईरान को गाली के साथ धमकी देते हुए कहा था कि अगर वह होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. डेमोक्रेटिक सांसद ने ट्रंप से अपील की है कि उन्हें ईरान के खिलाफ गाली-गलौच और धमकियों से बचते हुए ओबामा जैसा बर्ताव करना चाहिए.

ट्रंप का दावा खोखला!

भारतीय मूल के सांसद खन्ना ने कहा कि ईरान को गालियां देना, युद्ध अपराधों की धमकी देना और यह कहना कि हमने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट कर दिया है. इसके बावजूद हमारे जवान वहां उड़ान भर रहे हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें अब इस युद्ध को खत्म करना होगा. हमें तुरंत युद्धविराम की जरूरत है. ईरान, इजरायल और अमेरिका को बमबारी रोककर बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए.

बराक ओबामा जैसी कूटनीति की वकालत

बराक ओबामा की कूटनीति की तारीफ करते हुए खन्ना ने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिकी लीडरशिप को ओबामा जैसी कूटनीति की जरूरत है. होर्मुज स्ट्रेट युद्ध अपराधों की धमकी देकर, पावर प्लांट पर अंधाधुंध बमबारी करके या ईरान को गालियां देकर नहीं खुलेगा. इसके लिए ओबामा जैसा तौर-तरीका ही अपनाना होगा.

किन देशों से बात करके होर्मुज खुल सकता है?

खन्ना ने यु्द्ध रोकने पर जोर देते हुए कहा कि हमें तुरंत बमबारी रोकनी होगी. उन्होंने कहा कि सीजफायर के बाद हमें ओमान, चीन, खाड़ी देशों और यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालना होगा, जिससे होर्मुज फिर से खुल सके. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर में स्पष्ट हूं कि यह बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ाने से नहीं खुलने वाला है.

ट्रंप की धमकी पर ईरान ने क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार शाम तक की डेडलाइन दे दी है. उन्होंने कहा है कि अगर तब तक होर्मुज नहीं खोला गया तो वो ईरान में तबाही मचा देंगे. उसके तेल पर कब्जा कर लेंगे. हालांकि ईरान इस धमकी से डरा नहीं है. उसने दो टूक कहा है कि जब तक उसे युद्ध का हर्जाना नहीं मिलेगा, वो नहीं रुकेगा. यही उसकी सबसे बड़ी शर्त है, जिसे ट्रंप मानने को कभी तैयार नहीं होंगे.