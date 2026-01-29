कनाडा को धमकी देते रह गए ट्रंप, इधर ब्रिटेन ने चीन से कर ली बड़ी डील, ब्रिटिश सरकार ने कर दिया ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने चीन के साथ किसी भी तरह की डील की तो यूएस कनाडाई उत्पादों पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया जाएगा. ट्रंप की धमकी के बाद कार्नी ने तो अब तक किसी तरह की डील का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने चीन के साथ बड़ी डील कर ली है. ब्रिटिश सरकार ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है.

स्टार्मर सरकार ने गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को डील का ऐलान करते हुए कहा कि ब्रिटिश नागरिकों को अब बीजिंग जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है. वो बिना किसी वीजा के चीन की यात्रा कर सकेंगे.