अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति (Tariff Policy) को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही अमेरिका के हर नागरिक (अमीरों को छोड़कर) को $2,000 का भुगतान किया जाएगा. यह राशि उनके प्रशासन द्वारा वसूले गए टैरिफ रेवेन्यू (Tariff Revenue) से दी जाएगी.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा, “जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं, वे मूर्ख हैं!” उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बना, जहां मुद्रास्फीति बेहद कम थी और शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी.

ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ट्रिलियंस डॉलर की कमाई टैरिफ से कर रहा है, जिसे न केवल $37 ट्रिलियन के नेशनल डेब्ट को घटाने में लगाया जाएगा, बल्कि आम नागरिकों के बीच डिविडेंड के रूप में वितरित भी किया जाएगा. उनके मुताबिक, हर अमेरिकी (हाई-इनकम ग्रुप को छोड़कर) को जल्द ही कम से कम $2,000 की रकम मिलेगी.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

उन्होंने अपनी पोस्ट में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. ट्रंप ने लिखा, “401K (रिटायरमेंट सेविंग्स) अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं. देशभर में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां बन रही हैं.” हालांकि, ट्रंप ने इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया या समयसीमा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

अमेरिकी वित्त सचिव ने कही थी ये बात

अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने अगस्त में CNBC से बातचीत में कहा था कि प्रशासन का फोकस $38.12 ट्रिलियन के राष्ट्रीय कर्ज को घटाने पर है, जिसके लिए टैरिफ राजस्व का इस्तेमाल किया जा रहा है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह जांच रही है कि क्या ट्रंप ने अपनी कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर अत्यधिक व्यापक टैरिफ लगाए थे. ट्रंप ने अदालत की इस जांच को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि टैरिफ उनकी सबसे ताकतवर आर्थिक हथियार है. ट्रंप ने कहा, “हम ट्रिलियंस डॉलर कमा रहे हैं. यही नीति अमेरिका को मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बना रही है.”

