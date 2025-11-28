US Green Card Interview: अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए हालात बदलते नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सैन डिएगो के USCIS कार्यालय में ग्रीन कार्ड इंटरव्यू देने आए लोगों को मौके पर ही हिरासत में लिया जा रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकी नागरिकों के पति या पत्नी हैं और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

इमिग्रेशन वकील सामन नस्सेरी ने बताया कि अब वे लोग निशाने पर हैं जिनकी वीजा वैधता समाप्त हो चुकी है. नस्सेरी के मुताबिक ICE और USCIS मिलकर उन लोगों को हिरासत में ले रहे हैं जो इंटरव्यू देने USCIS दफ्तर पहुंचे, लेकिन जिनका स्टेटस अवैध है. उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते में उनके 5 क्लाइंट्स को इंटरव्यू के दौरान ही हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लिया गया. उन्होंने कहा कि इन लोगों पर कोई अपराध दर्ज नहीं है और वे सिर्फ वीजा समय सीमा पार कर अमेरिका में रह रहे थे. उनके अनुसार, इनमें से सभी की शादी अमेरिकी नागरिकों से हुई है और वे नियमित प्रक्रिया के तहत स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन कर रहे थे.

अन्य वकीलों का भी यही अनुभव

वकील हबीब हासबिनी ने भी पुष्टि की कि उनके कई क्लाइंट्स को USCIS सैन डिएगो दफ्तर में इंटरव्यू के दौरान हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई 12 नवंबर के बाद अधिक तेजी से बढ़ी है. हासबिनी ने कहा कि अभी तक ये गिरफ्तारी केवल सैन डिएगो USCIS कार्यालय तक सीमित दिखाई दे रही है, लेकिन इससे इमिग्रेशन समुदाय में डर बढ़ गया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने दी है सख्त चेतावनी

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा कि एक अफगान नागरिक द्वारा नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर गोलीबारी की घटना के बाद वह हर चिंताजनक स्थिति वाले देश’ से आए प्रवासियों को जारी सभी ग्रीन कार्ड की ‘कड़े तरीके से पुनः समीक्षा करेगा. अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर चिंताजनक स्थिति वाले देश से आने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक के ग्रीन कार्ड की पूर्ण और कठोर पुनः समीक्षा का निर्देश दिया है. नई नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और 27 नवंबर 2025 या उसके बाद दायर किए गए अथवा लंबित सभी अनुरोधों पर लागू होगी.

अफगान नागरिक द्वारा गोलीबारी के बाद अमेरिका में सख्ती

यूएससीआईएस ने एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में बुधवार को अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल द्वारा दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर की गई गोलीबारी के बाद एजेंसी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 19 उच्च-जोखिम वाले देशों के नागरिकों की जांच में ‘नकारात्मक, देश-विशिष्ट कारकों को शामिल किया जाएगा.

इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमा, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं. ये वही देश हैं, जिन्हें ट्रंप ने इस वर्ष जून में जारी अपने आदेश में यात्रा प्रतिबंध सूची में रखा था. लकनवाल (29) अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की ‘ऑपरेशन एलाइज वेलकम’ योजना के तहत देश में आया था, जिसमें 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगान नागरिकों को यहां बसाने की पहल की गई थी.

(पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)