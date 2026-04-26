'जल्द जंग जीतेंगे...' ट्रंप के दावे ने फिर बढ़ाई हलचल, ईरान को क्यों दिया 'कॉल' करने का ऑफर?

Donald Trump Appeal To Iran: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका जल्द जीतेगा. इसके अलावा उन्होंने दुनिया समेत नाटो, ब्रिटेन और चीन को लेकर भी कई बातें कही हैं. अब इस पर दुनियाभर में चर्चाएं जारी है. फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद से दूसरे दौर की वार्ता की कोशिशें नाकाम ही साबित हुई हैं.

अलजजीरा के मुताबिक, ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग जल्द ही खत्म होगी. इसमें अमेरिका की जीत होगी. ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही है. पाकिस्तान इस बीच मध्यस्थ की भूमिका में है.

रूस दौरे पर जाएगा ईरान का डेलीगेशन

इधर, ईरान के विदेश मंत्री अराघची शनिवार को इस्लामाबाद में युद्ध शांति से जुड़ी मांगों की लिस्ट पाकिस्तान के नेताओं को सौंप गए थे. इस दौरान खबर आई थी कि ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत के लिए इनकार कर दिया है. डेलीगेशन ने भी ईरान छोड़ दिया है. हालांकि, अराघची को और कुछ अधिकारी ओमान चले गए थे, वहीं कुछ अधिकारी ईरान को लौटे थे. अब खबर है कि ओमान के बाद अराघची रविवार को वापस पाकिस्तान आ गए हैं, वहीं अन्य अधिकारी भी ईरान से इस्लामाबाद पहुंचें हैं. अब यह फिर रूस के दौरे पर जाएंगे. इधर, ईरान के साथ बातचीत से इनकार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी वार्ताकारों का दौरा भी रद्द कर दिया था.

ट्रंप ने कहा- उम्मीद है ईरान समझदारी भरा कदम उठाएगा

इस पूरे मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार बातचीत का आग्रह ईरान से करते हुए नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने किसी भी तरह से बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है. वहीं, ईरान का मानना है कि अमेरिका अधिकतमवादी मांगे कर रहा है. साथ ही ट्रंप ने कहा है कि ईरान के कुछ लोग बहुत समझदार है. इनमें कुछ लोग समझदार नहीं हैं. इसमें कुछ बातचीत के पक्ष में हैं, कुछ बातचीत के पक्ष में नहीं हैं.

ट्रंप ने साथ ही उम्मीद जताई है कि ईरान समझदारी से काम लेगा. साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर ईरान सही कदम नहीं उठाता है, तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे. ट्रंप ईरान से परमाणु कार्यक्रम रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. इसके अलावा ट्रंप ने नाटो पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि जब इनकी जरूरत थी, तो यह काम नहीं आया. इसके अलावा चीन पर कहा है कि चीन ने बुरा बर्ताव नहीं किया है. वह बुरा हो सकता था, लेकिन नरमी से काम लिया.

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