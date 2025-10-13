'3000 साल लग गए', गाजा शांति समझौते पर बोले ट्रंप; शहबाज ने पार की चापलूसी की हद, कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए इसे बहुत खास बताया. ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ मिलकर इस सम्मेलन का नेतृत्व किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि यह सबसे मुश्किल काम होगा, लेकिन हमारी शानदार टीम और इन देशों की मदद से यह हो गया.

ट्रंप ने गाजा में अगले कदमों के बारे में कहा, "अब पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है. मुझे लगता है कि हमने सबसे कठिन काम काफी हद तक कर लिया है क्योंकि बाकी सब एक साथ मिलकर किया जाता है. हम सभी पुनर्निर्माण करना जानते हैं और हम दुनिया में किसी से भी बेहतर निर्माण करना जानते हैं. संयुक्त राष्ट्र और अन्य का अनुमान है कि गाजा के बुनियादी ढांचे और घरों के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी." उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में 3,000 साल लग गए.

ट्रंप ने अपनी शुरुआती टिप्पणी समाप्त करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बोलने के लिए बुलाया. माइक देखते ही शहबाज शरीफ एक बार फिर ट्रंप की चापलूसी में लग गए. उन्होंने अपने भाषण में ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह वह अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगे.

इस प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने खुशी से कहा कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी. शरीफ को जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "वाह...मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी." शहबाज शरीफ की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दोबारा नामांकित किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "चलो सब लोग घर चलते हैं."

मिस्र के राष्ट्रपति ने तुर्किए, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका का धन्यवाद किया और मध्य पूर्व में नई शुरुआत की बात की. उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता पर आधारित टू स्टेट सॉल्यूशन पर जोर दिया. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी ने कहा कि वह ट्रंप को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित करेंगे.

