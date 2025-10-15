चीन ने किया दुश्मनी बढ़ाने वाला काम, गुस्से से लाल हुए ट्रंप, बोले- 'खत्म कर देंगे...'

अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर आक्रामक होता नजर आ रहा है. चीन ने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोयाबीन न खरीदने के फैसले से झटका दिया था. अब ट्रंप बीजिंग को कुकिंग ऑयल को लेकर सबक सिखाने की तैयारी में हैं. ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि वे बीजिंग के साथ कुकिंग ऑयल का व्यापार खत्म करने को लेकर विचार कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को खुली धमकी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, ''मुझे लगता है कि चीन जानबूझकर हमसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है और हमारे सोयाबीन किसानों को मुश्किल में डाल दिया रहा है, जो कि एक आर्थिक रूप से दुश्मनी बढ़ाने वाला काम है. हम इसका बदला लेने के लिए चीन के साथ खाना पकाने के तेल (कुकिंग ऑयल) और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का लेन-देन खत्म करने पर विचार कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, हम आसानी से कुकिंग ऑयल खुद बना सकते हैं, इसके लिए हमें चीन से खरीदने की जरूरत नहीं है.''

चीन-अमेरिका के विवाद का क्या है कारण

दरअसल चीन, अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीददार रहा है. सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उसने 2024 में करीब 2.7 करोड़ टन सोयाबीन खरीदा था. इसकी कीमत करीब 12.8 अरब डॉलर थी, लेकिन मई 2025 से चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया है. जिनपिंग ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में यह फैला लिया था. हालांकि चीन ने भी अमेरिकी सामान पर रिटालिएटरी टैक्स लगा दिया.





अमेरिका ने नहीं खरीदा कुकिंग ऑयल तो क्या होगा

अगर कुकिंग ऑयल की बात करें तो चीन 2024 में इसके रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. अहम बात यह है कि अमेरिका ने चीन के कुल एक्सपोर्ट का करीब 43 प्रतिशत हिस्सा खरीदा था. अगर ट्रंप अब चीन से कुकिंग ऑयल न खरीदने का फैसला करते हैं तो बीजिंग के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा. इसकी वजह से दोनों देशों की फूड और बायोफ्यूल सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ेगा.