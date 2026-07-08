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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की मध्यस्थता फेल, ट्रंप ने ईरान संग समझौता खत्म करने का किया ऐलान, शहबाज-मुनीर की मिन्नतें नहीं आईं काम

पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल, ट्रंप ने ईरान संग समझौता खत्म करने का किया ऐलान, शहबाज-मुनीर की मिन्नतें नहीं आईं काम

US Iran News: तुर्किये के अंकारा में आयोजित NATO शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया. ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका-ईरान तनाव को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 03:11 PM (IST)
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US Iran News: तुर्किये की राजधानी अंकारा में आयोजित NATO शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया. मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान के साथ हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) अब खत्म हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि हालिया घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते का कोई महत्व नहीं रह गया है.

'मुझे लगता है MoU अब खत्म हो चुका है'

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि MoU अब खत्म हो चुका है." इस दौरान उन्होंने इशारा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच हालात इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते का भविष्य अब समाप्त माना जाना चाहिए. ट्रंप ने कहा, "हमने पिछली रात ईरान के बेहद खतरनाक लोगों पर बहुत ताकतवर हमला किया." उन्होंने इस कार्रवाई को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि यह ऑपरेशन पूरी ताकत के साथ अंजाम दिया गया.

ईरानी नेतृत्व पर भी साधा निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "वे बीमार हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ है." ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच हाल के सैन्य घटनाक्रम ने क्षेत्रीय हालात को और संवेदनशील बना दिया है.

यह भी पढ़ें : E20 वाला पेट्रोल भूल जाइए, सरकार लाने वाली है E25, E30 और E85 वाला फ्यूल, ये है पूरा प्लान

ईरान के कथित हमलों की कड़ी निंदा

मुस्लिम वर्ल्ड लीग (MWL) ने बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कतर और सऊदी अरब के जहाजों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है. संगठन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और धार्मिक मूल्यों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी उल्लंघन करती हैं.

महासचिव ने बताया 'आपराधिक गतिविधि'

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा ने कहा कि ईरान के कथित हमले उन बार-बार होने वाली "आपराधिक गतिविधियों" का हिस्सा हैं, जो धार्मिक मूल्यों, अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवीय कानूनों और वैश्विक नियमों का उल्लंघन करती हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों को कमजोर करती हैं.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 02:09 PM (IST)
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Us Iran News Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump IRAN
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