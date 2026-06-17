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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैंने 8 युद्ध रुकवाए', पीएम मोदी के सामने ट्रंप ने फिर दोहराया वॉर को लेकर अपना दावा

'मैंने 8 युद्ध रुकवाए', पीएम मोदी के सामने ट्रंप ने फिर दोहराया वॉर को लेकर अपना दावा

PM Modi Donald Trump Meet: इस बैठक में पीएम मोदी ने कतर तट के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट के खुलने का मुद्दा उठाया. ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 08:52 PM (IST)
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फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक हुई. इस दौरान रूस-यूक्रेन जंग का जिक्र करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने दुनिया में कुल 8 जंग रुकवाई है. उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से बात की. हम चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो. मैंने 8 युद्ध खत्म किए हैं और सच कहूं तो यह सबसे आसान युद्धों में से एक हो सकता था, लेकिन वे एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, जिससे यह और मुश्किल हो जाता है.'

पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया

इस बैठक में पीएम मोदी ने कतर तट के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी ने कहा, 'समुद्री व्यापार की दुनिया में भारत के लाखों नाविक आज दुनिया के अलग-अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं विश्व के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं. इस समझौते के लिए इस शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है मुझे पूरा विश्वास है इस समझौते में नाविक की सुरक्षा में सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.

होमुर्ज का खुला रहना जरूरी: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि होमुर्ज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है. हम हमेशा कहते रहे हैं कि नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सबने मिलकर बल दिया है.' जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि भारत वेस्ट एशिया में कोई भूमिका निभाएगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हां, मुझे उम्मीद है. मुझे लगता है कि भारत हर चीज में एक बड़ी भूमिका निभाता है. जब तक पीएम मोदी लीडर हैं, भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा.'

ट्रंप ने अलग-अलग मंचों से कई बार कहा है कि उन्होंने 8 से 10 जंगें रुकवाई है. अगस्त 2025 को ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने 6 जंगें रुकवाई है. ट्रंप ने कहा, 'जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में उनका (इंडिया का) एक बहुत अच्छा दोस्त है. यहां हर कोई इंडिया से प्यार करता है और वे PM मोदी की बहुत इज्जत करते हैं.'

ये भी पढ़ें : अगर मोदी के PM रहते भारत पर हुआ हमला, तो यूएस आएगा आगे, जानें ट्रंप ने और क्या-क्या किए वादे

Published at : 17 Jun 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
France PM Modi Breaking News Abp News DONALD Trump
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