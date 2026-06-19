फ्रांस के एवियन में हाल ही में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा को भारत और अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा था कि पीएम मोदी दिखने में शांत बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब देश के हितों या ट्रेड-डील की बात आती है तो वह बहुत टफ नेगोशिएटर साबित होते हैं. वापस अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है.

जिनपिंग और पीएम मोदी को लेकर क्या बोले ट्रंप?

एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को बेहद मजबूत नेता बताया और कहा कि वे दुनिया के उन नेताओं में से एक हैं, जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर कहा कि वह काम से काम रखने वाले नेता हैं. उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और भारत के पीएम मोदी को उन ग्लोबल लीडर्स के रूप में बताया, जिनकी वह सबसे अधिक तारीफ करते हैं.

जल्द ट्रेड डील फाइनल होने की उम्मीद

पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात बुधवार (17 जून 2026) को फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जो 16 महीने बाद उनकी पहली आमने-सामने की बातचीत थी. इस बैठक में पीएम मोदी ने ओमान तट पर भारतीय नाविकों की मौत, स्ट्रेट ऑफ होर्मजु के खुलने समेत कई मुद्दे ट्रंप के सामने उठाए. विदेश विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने वार्ताकारों को प्रस्तावित व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काफी प्रगति हुई है और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे.

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ, रूस से तेल निरंतर तेल खरीद और इमिग्रेशन संबंधी मुद्दों को लेकर दोनों देशों के संबंधों में चुनौतियां आई है. हालांकि दोनों देश ट्रेड डील पर बातचीत जारी रखे हुए हैं.

ये भी पढ़ें : चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, यूएस साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा