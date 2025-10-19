हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'कोलंबिया को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी', ट्रंप बोले- अमेरिका में मौत और तबाही मचाने का प्लान

'कोलंबिया को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी', ट्रंप बोले- अमेरिका में मौत और तबाही मचाने का प्लान

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर ड्रग्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कोलंबिया में ड्रग्स अब तक का सबसे बड़ा कारोबार बन गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 07:06 PM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस आर्मी ने कैरिबियन सागर में ड्रग्स लेकर जा रहे जहाज पर हमला कर उसे समुद्र में डुबो दिया. इस दौरान दो आतंकियों को मारने और दो को जिंदा पकड़कर उनके देश इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजने की बात कही गई थी. अब ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर ड्रग्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अब कोलंबिया को अमेरिकी सब्सिडी नहीं मिलेगी.

कोलंबिया में ड्रग्स अब तक का सबसे बड़ा कारोबार: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर पोस्ट कर कहा, "कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अवैध नशीली दवाओं के नेता हैं. वे पूरे कोलंबिया में बड़े और छोटे खेतों में नशीली दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन को जोरदार तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं. यह कोलंबिया में अब तक का सबसे बड़ा कारोबार बन गया है."  

'अमेरिका में मौत और तबाही मचाने का प्लान'

ट्रंप ने कहा, "गुस्तावो पेट्रो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें अमेरिका से बड़े पैमाने पर भुगतान और सब्सिडी मिल रही है. आज के किसी प्रकार की कोई सब्सिडी कोलंबिया को नहीं दी जाएगी. इस नशीली दवाओं के उत्पादन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी मात्रा में बेचना है, जिससे मौत, विनाश और तबाही मचेगी."

मौत का खेल खेलना बंद करें पेट्रो: ट्रंप

ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, "गुस्तावो पेट्रो एक कमजोर और बहुत अलोकप्रिय नेता हैं, जो अपने के प्रति अपनी बेवाब राय रखते हैं. वह मौत का खेल खेलना बंद करें नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देगा."

अमरेकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले कहा कि ड्रग्स लेकर जा रही सबमरीन को नष्ट करना सम्मान की बात थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी खुफिया विभाग ने इस बात की पुष्टि की थी कि जहाज पर फेंटानिल और अन्य गैरकानूनी ड्रग्स लदा हुआ था.

Published at : 19 Oct 2025 06:45 PM (IST)
