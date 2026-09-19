गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के नए बिल का किन देशों पर असर, भारत कितना होगा प्रभावित, जानें सब-कुछ

ट्रंप के नए बिल का किन देशों पर असर, भारत कितना होगा प्रभावित, जानें सब-कुछ

डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. राष्ट्रपति को रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े नए कानून 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड इरान एक्ट आफ 2026' पर 18 सितंबर को हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस कानून के बाद ट्रंप प्रशासन के पास रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का नया कानूनी अधिकार आ गया है. हालांकि, कानून का मतलब यह नहीं है कि भारत या किसी अन्य देश पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है. राष्ट्रपति के पास टैरिफ की दर तय करने और राष्ट्रीय हित में छूट देने का अधिकार भी है.

भारत और चीन को लेकर सर्वाधिक चर्चा

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...
यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
विश्व
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? ट्रंप ने नए कानून पर किया साइन
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? ट्रंप ने नए कानून पर किया साइन

इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भारत और चीन की हो रही है, क्योंकि दोनों देश रूसी कच्चे तेल के बड़े खरीदार हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगस्त में रूस से कच्चे तेल के आयात में भारत करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ सबसे बड़ा खरीदार था, जबकि चीन करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ दूसरे स्थान पर था. हालांकि, कानून किसी देश का नाम सीधे नहीं लेता.

क्या है 100 प्रतिशत टैरिफ का प्रावधान?

कानून राष्ट्रपति को रूस से तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले पांच सबसे बड़े देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. इसके अलावा रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले पांच प्रमुख पक्षों पर भी इसी तरह का टैरिफ लगाया जा सकता है.

टैरिफ की दर डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर

महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 प्रतिशत टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है. कानून अधिकतम 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, इसलिए वास्तविक दर इससे कम भी हो सकती है. ट्रंप प्रशासन के पास यह तय करने का अधिकार है कि किस देश पर कार्रवाई की जाए और किस स्तर का टैरिफ लगाया जाए.

'टॉप-5' खरीदारों की सूची कैसे तय होगी?

कानून में किसी देश का नाम स्थायी रूप से नहीं लिखा गया है. इसके बजाय अमेरिकी प्रशासन रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदारों की पहचान करेगा. इस सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, इसलिए इसमें आगे बदलाव भी हो सकता है.

अगस्त के उपलब्ध कच्चे तेल आयात आंकड़ों में भारत और चीन के बाद इटली, तुर्किये और नीदरलैंड्स बड़े खरीदारों में शामिल थे. इसका मतलब है कि रूस से ऊर्जा खरीद के स्तर में बदलाव होने पर संभावित रूप से प्रभावित देशों की सूची भी बदल सकती है.

भारत पर कितना असर पड़ सकता है?

भारत के लिए यह कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है. अगर अमेरिकी प्रशासन भारत पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लागू करता है, तो अमेरिका में भारतीय सामान के लिए लागत बढ़ सकती है और इससे भारतीय निर्यातकों पर दबाव पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लग गया है, क्योंकि कानून केवल ऐसा करने का अधिकार देता है.

भारत पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ की दर क्या तय करता है, किन भारतीय उत्पादों को इसके दायरे में रखा जाता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा

भारत के लिए मामला सिर्फ अमेरिकी टैरिफ तक सीमित नहीं है. रूसी तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों और रिफाइनिंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. अचानक रूसी तेल की खरीद कम होने पर भारत को दूसरे स्रोतों से कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है. इसका असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी पड़ सकता है. रूस दुनिया के बड़े ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है और भारत तथा चीन जैसे बड़े खरीदारों की खरीद में बड़ा बदलाव वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकता है.

राष्ट्रपति के पास छूट देने का अधिकार

नए कानून में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित के आधार पर टैरिफ से छूट देने का अधिकार भी दिया गया है. इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि किसी देश पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी आर्थिक या रणनीतिक हित प्रभावित होंगे, तो कार्रवाई को टाला या उससे छूट दी जा सकती है. भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार के मामले में यह प्रावधान महत्वपूर्ण हो सकता है. कानून में उन देशों के लिए भी अपवाद है जो रूस की कुल प्राकृतिक गैस निर्यात मात्रा का 15 प्रतिशत से कम आयात करते हैं और रूसी गैस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं.

रूस पर सीधे भी कड़ा प्रावधान

कानून सिर्फ रूस के तेल खरीदारों तक सीमित नहीं है. इसके तहत रूस से सीधे आने वाले सामान पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान भी है. कुछ खास अपवाद इसमें शामिल हैं, जिनमें अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम और मेडिकल आइसोटोप शामिल हैं. इसके अलावा रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों, अधिकारियों, बैंकों और उन जहाजों के खिलाफ भी प्रतिबंधों का प्रावधान है जिन्हें रूसी तेल के निर्यात और प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

ईरान पर भी बढ़ा प्रतिबंधों का दायरा

इस कानून में ईरान से जुड़े मौजूदा प्रतिबंधों को भी आगे बढ़ाया गया है. Iran Sanctions Act को 2031 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. इसका दायरा ईरान के ऊर्जा क्षेत्र और हथियारों से जुड़े कुछ लेनदेन पर लागू प्रतिबंधों से जुड़ा है.

क्या भारत पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लगेगा?

फिलहाल इसका जवाब नहीं है. कानून लागू होने के बाद ट्रंप को ऐसा टैरिफ लगाने का अधिकार मिला है, लेकिन उन्होंने भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करने का अलग आदेश अभी जारी नहीं किया है. इसलिए मौजूदा स्थिति को भारत के लिए 100 प्रतिशत टैरिफ का कानूनी खतरा कहना अधिक सही है, न कि यह कहना कि 100 प्रतिशत टैरिफ तत्काल लागू हो गया है. भारत के लिए आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिकी प्रशासन संभावित खरीदारों की सूची में किन देशों को रखता है और ट्रंप इस नए अधिकार का इस्तेमाल किस तरह करते हैं.

यह भी पढ़िएः यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
INDIA DONALD Trump Russia Sanctions Act
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...
यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
विश्व
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? ट्रंप ने नए कानून पर किया साइन
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? ट्रंप ने नए कानून पर किया साइन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
स्पोर्ट्स
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
हेल्थ
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
ट्रेंडिंग
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget