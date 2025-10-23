अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बड़ा दावा किया है. वे रूस से तेल की खरीद को लेकर काफी परेशान लग रहे हैं. ट्रंप ने कहा है कि भारत इस साल के अंत तक धीरे-धीरे रूस से तेल खरीदना कम कर देगा और बाद में पूरी तरह बंद हो जाएगा. अहम बात यह भी है कि ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी होने वाली है. ट्रंप ने चीन पर भी प्रतिक्रिया दी है.

ट्रंप ने कहा, ''जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने मुझसे कहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. यह एक प्रक्रिया है, इस अचानक नहीं रोका जा सकता. वे तेल खरीद को साल के अंत तक लगभग जीरो पर ले आएंगे. लगभग 40 प्रतिशत तेल की खरीद कम होगी. कल ही प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, वे बेहतरीन इंसान हैं.''

चीन को लेकर क्या बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''चीन का मामला थोड़ा अलग है. उनका रूस के साथ रिश्ता कुछ अलग तरह का है. यह रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन बाइडेन और ओबामा की नीतियों की वजह से दोनों को एक साथ आना पड़ा. वे दोस्त नहीं हो सकते, मैं चाहता हूं कि दोस्ती बनी रहे, लेकिन यह हो नहीं सकता.'' ट्रंप ने चीन और रूस का रिश्ता मजबूरी भरा बताया.

#WATCH | Washington DC | Regarding his upcoming meetign with Chinese President Xi, US President Donald Trump says, "India, as you know, has told me they are going to stop...it's a process. You can't just stop (buying oil from Russia). By the end of the year, they'll be down to… pic.twitter.com/XXdL1ETOZf — ANI (@ANI) October 22, 2025

